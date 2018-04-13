Украинский комбриг: Мы скоро вернемся домой в Крым 13.04.2018, 9:36

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Командир морских пехотинцев обратился к крымчанам-патриотам.

Корреспондент «Радіо Свобода» во время недельного пребывания на позициях украинских морских пехотинцев в Широкино записал на «нуле» ‒ на расстоянии в несколько сот метров от позиций российских оккупационных сил ‒ интервью с полковником ВМС Дмитрием Делятицким.

Он ‒ командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, защищающей линию разграничения на мариупольском направлении. Именно эта бригада освободила Широкино и Водяное, а также оттеснила противника на 5-7 км к российской границе. В 2014 году, во время аннексии Крыма Россией, в/ч А2272 1-го отдельного батальона морской пехоты была заблокирована российскими военными. Феодосийские морпехи во главе с Дмитрием Делятицким отказались сложить оружие. Во время столкновения Делятицкий получил переломы ребер и был задержан оккупантами. Он отказался перейти на сторону России и через три дня был освобожден.

‒ Вы часто бываете на передовых позициях?

‒ Да. Командир должен это делать. Если он владеет обстановкой непосредственно на местах, где выполняют задачи подразделения, это помогает ему принимать взвешенные и правильные решения. Командир должен отслеживать ситуацию, понимать, что нужно его подразделению для качественного выполнения поставленной задачи. А это значит, нужно владеть обстановкой в любом подразделении ‒ от передовых позиций до подразделения снабжения. Все это ‒ единый организм, который должен слаженно работать.

‒ Морская пехота сейчас выполняет задачи в непривычных для нее условиях ‒ в окопах, закопанная в землю. На своем ли месте сейчас морская пехота?

‒ Морская пехота выполняет боевую задачу, определенную нашим военным руководством. Она находится в том месте, где должна, согласно своему назначению, то есть на суше и вблизи морского побережья.

‒ Знает ли противник, кто стоит на этом участке фронта?

‒ Да. Враг знает, что перед ним стоят морские пехотинцы.

Вид с амбразуры ДОТа на позиции российских гибридных сил под Широкино

И сейчас мы чувствуем, что враг активно усиливается и готовится к любым действиям с нашей стороны.

‒ То есть они вас боятся?

‒ Мы уверены, что враг нас боится. Мы для того и пришли, чтобы освобождать украинскую землю от российских захватчиков.

‒ Вы лично знаете «врага в лицо»?

‒ Не всех, но кого-то знаем (смеется).

‒ Какие главные характеристики противников и чем они опасны?

‒ Основное то, что они не придерживаются никаких договоренностей. Нарушений можно ожидать в любое время.

‒ Как применяют оружие морские пехотинцы в ответ на огонь противника?

‒ Мы применяем оружие в случаях, когда это угрожает жизни военнослужащих или захвату наших позиций. На провокационную стрельбу мы не отвечаем.

‒ Какой девиз морской пехоты?

‒ «Верный всегда».

Матрос морской пехоты с позывным «Арчи» на «нулевой» позиции под Широкино

Морские пехотинцы действуют слаженно, славятся братством, готовностью помочь своему товарищу в любую минуту.

Это означает, что морской пехотинец верен традициям морской пехоты, присяге, которую он дал, он всегда поддерживает веру в морскую пехоту и в ее традиции.

‒ Чем морская пехота отличается от других войск?

‒ В первую очередь, думаю, своей аутентичностью, преданностью традициям, черному берету, верностью самой морской пехоте. Морские пехотинцы действуют слаженно, славятся братством, готовностью помочь своему товарищу в любую минуту.

‒ А какие существуют особенности подготовки морского пехотинца?

‒ В первую очередь, углубленная физическая подготовка.

Чтобы заслужить право на ношение черного берета, морской пехотинец ‒ неважно, матрос, сержант или офицер ‒ должен сдать экзамен по прохождению специальной полосы препятствий морского пехотинца. После этого только его допускают к принятию клятвы, а уже после этого он получает право на ношение черного берета.

Но проходить полосу препятствий может лишь тот, кого отобрал командир. Военнослужащий должен быть готов к этому, так как этот экзамен предполагает наличие повышенной физической выносливости.

‒ Чем отличается нынешний характер боевых действий от того, что было раньше?

‒ Теперь почти нет открытых столкновений, но противник ведет себя более провокационно. Враг часто провоцирует стрельбу и пытается нас «вытянуть на себя», чтобы мы применяли оружие. При этом фиксирует все это документально и на видеокамеры.

Очень часто такое происходит, когда есть наблюдатели ОБСЕ. Недавно мы заметили, что в одном из районов обороны нашего батальона противник привел детей, и они гуляли по селу, при этом наш противник спокойно передвигался и подвозил боеприпасы на свои огневые точки.

Это говорит о «бесчеловечности» и несоблюдении каких-либо правил ведения войны. Также теперь враг начал широко применять противопехотные мины, которые срабатывают на любое движение. Они официально запрещены, но противник их применяет.

‒ Если говорить об оборонной безопасности в целом, что изменилось по сравнению с 2014-15 годами?

‒ Ситуация существенно иная. По состоянию на 2018 год мы имеем уже большой опыт. Кроме того, очень многое изменилось в состоянии вооружения и укомплектованности подразделений. Состояние обеспечения наших подразделений по сравнению с тем периодом значительно лучше.

Это можно увидеть и по вооружению, и по логистическому обеспечению.

‒ Россия сейчас регулярно проводит военные учения. Что это может означать для Украины? Что это означает для морских пехотинцев? И к чему мы должны быть готовы?

‒ Россия превращает Крым в военный полигон, постоянно наращивает там свое военное присутствие как сухопутным компонентом, так и морским. Действия россиян указывают, что они превращают Крым в плацдарм.

Мы же должны быть готовы вернуть Крым Украине. К этому мы постоянно готовимся. Как здесь, так и на других полигонах государства, мы все готовимся к таким действиям, которые позволят нам как можно скорее его вернуть.

‒ По вашему мнению, почему Украина должна развивать военный флот и что это дает для обороноспособности?

‒ Украина ‒ морское государство, она имеет на своей территории два моря, которые граничат, в первую очередь, с Российской Федерацией ‒ страной, с которой сейчас идет война. Поэтому мы должны делать все зависящее от нас, чтобы повышать обороноспособность нашего государства и на море тоже. Это ‒ задача военно-морских сил.

От противника можно ждать любых нарушений не только на суше, но и на море. Это уже показали 2014-2015 годы.

‒ Как вы можете охарактеризовать морских пехотинцев, которыми командуете?

‒ Это очень закаленные и очень слаженные военнослужащие. Они мотивированы, смелы и готовы выполнять задачи в любое время. Не скажу, что мы отличаемся от других родов войск, но своей мотивированностью они готовы давать фору любым другим родам войск и другим подразделениям. Я лично могу заверить любого, что там, где находятся военнослужащие морской пехоты, задача будет выполнена на отлично.

Полковник Дмитрий Делятицкий (справа) общается с личным составом

‒ Как вы боретесь с усталостью от окопной войны?

‒ Я думаю, солдат, матрос больше устает, когда он ничего не делает. Если он копает окоп, если он занимается боевой подготовкой, как здесь, так и на полигонах, которые мы пытаемся обустроить вблизи места выполнения задач, то о моральной усталости и речи идти не может. Также мы отпускаем матросов в отпуск, организуем их досуг.

‒ Изменилось ли к вам отношение местного населения?

‒ По сравнению с началом боевых действий отношение к нам стало гораздо лучшим. В том месте, где мы выполняем боевую задачу, я могу отметить, что население стало более проукраинским. Это заметно и по поведению, и по отношению к военнослужащим, и по количеству флагов и символов государственности в городе.

‒ Какие перспективы у морской пехоты? Какой она будет дальше?

‒ В общем, морская пехота ‒ элитное подразделение Военно-морских сил, выполняет и будет выполнять задачи там, где потребуется для обороны нашего государства. Мы все время готовимся, потому что понимаем, что в любой момент должны быть готовы к выполнению новых задач и на других направлениях, в другом месте.

‒ Другое место ‒ это Крым?

‒ Да.

‒ Что бы вы хотели передать крымчанам?

‒ Предателям или украинцам?

‒ Отдельно предателям, отдельно украинцам.

‒ Пусть ждут, мы скоро вернемся. Нам есть что возвращать. Возможно, это будет не сейчас, не в ближайшее время, но мы, однозначно, вернемся к себе домой.