Экономист: Акции «Стоп-бензин» могут повториться 3 13.04.2018, 9:47

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Сколько будет стоить бензин после перехода Беларуси на мировые цены на нефть?

Чем все обернется для экономики страны и будет ли народ протестовать из-за подорожания — об этом экономист Леонид Фридкин рассказал «Завтра твоей страны».

Запущенный Россией налоговый маневр предполагает увеличение налога на добычу полезных ископаемых и обнуление нефтяных экспортных пошлин. Из-за этого входящая стоимость российской нефти для Беларуси, увеличится. Минфин России рассчитывает завершить налоговый маневр уже в 2019 году.

— Это станет достаточно серьезной проблемой для нефтеперерабатывающей отрасли и для экономики Беларуси в целом, — отмечает экономист Леонид Фридкин. — Произойдет перелом — модель, основанная на марже между льготной российской ценой на нефть и мировой ценой, перестанет работать. Эта маржа больше не будет поступать в страну. Белорусским НПЗ придется работать не на преференциальных условиях, а так, как работают аналогичные заводы в любой европейской стране. И, соответственно, никаких дотационных цен для отдельных потребителей горюче-смазочных материалов в Беларуси не будет.

Мультипликативный эффект будет очень серьезным. Прежде всего для транспортной отрасли и сельского хозяйства.

— Может ли модернизация НПЗ нивелировать последствия перехода на мировые цены?

— Если Беларусь сможет предложить европейскому потребителю более востребованную линейку продукции, то это позволит сохранить рынок и, возможно, обеспечить достаточное поступление выручки, чтобы сама модернизация окупилась. Впрочем, удивить какими-то новыми продуктами европейцев довольно сложно.

— На какие рынки может претендовать Беларусь после модернизации своих НПЗ? Стоит ли вообще рассчитывать на новые рынки?

— Если говорить о поставках горюче-смазочных материалов в Украину, то этот рынок мы сохраним в любом случае. А возможность сохранения европейского рынка будет зависеть от того, насколько наши цены будут конкурентоспособны там, будет ли соответствовать европейским стандартам качество продукции после модернизации заводов. Если говорить о более отдаленных странах, то я не думаю, что это будет выгодное сотрудничество. Покрытие рынков нефтеперерабатывающими заводами достаточно равномерное. Возить из Беларуси эту продукцию слишком далеко и вряд ли целесообразно.

— В «Белнефтехиме» заявили о необходимости повышения цен на 23% для компенсации роста цен на нефть. Представим себе, что эта цель достигнута. Можно ли ожидать, что в обозримом будущем цены больше повышаться не будут?

— Я вполне допускаю, что после этого нас будет ждать еще несколько этапов. Сперва на пару-тройку процентов, потом еще. Поскольку, если все расходы на модернизацию придется отбивать на внутреннем рынке, то цены здесь будут расти. Как я уже говорил в самом начале, чем дороже будет нефть, тем сложнее будет дотировать экономику и сдерживать цены для населения.

— В 2011 году неоднократный рост цен на топливо привел к протестам автомобилистов. С начала этого года цены на бензин и дизель в Беларуси повышались уже шесть раз, в общем на 5,6%. И это еще не предел. Стоит ли ожидать повторения ситуации семилетней давности?

— Возможно, похожие акции будут происходить, но они не принесут никакого эффекта. Так как отступать «Белнефтехиму» особо некуда.

Когда люди ездят на машинах и кричат, что у нас дорогой бензин, то это один градус недовольства. А вот когда им уже не по карману заправить машину и они пешком идут маршировать, — другой. А раз до второго градуса дело не дошло, то такое недовольство можно особо не принимать в расчет.