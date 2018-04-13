Видеофакт: Отдыхающие купаются с самой большой акулой в мире 13.04.2018, 9:53

Один человек подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки.

В Мексике сняли на видео очень крупную китовую акулу, которая подплыла к купающимся в море людям. Один человек подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки. Видео было сделано 36-летним оператором Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона.

Китовая акула считается крупнейшим представителем семейства акул, а также крупнейшей из современных рыб. Ее длина может превышать 12 метров. В отличие от большинства других акул они питаются только планктоном и не представляют опасности для человека.