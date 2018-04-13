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Видеофакт: Отдыхающие купаются с самой большой акулой в мире

  • 13.04.2018, 9:53

Один человек подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки.

В Мексике сняли на видео очень крупную китовую акулу, которая подплыла к купающимся в море людям. Один человек подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки. Видео было сделано 36-летним оператором Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона.

Китовая акула считается крупнейшим представителем семейства акул, а также крупнейшей из современных рыб. Ее длина может превышать 12 метров. В отличие от большинства других акул они питаются только планктоном и не представляют опасности для человека.


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