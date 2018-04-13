В Минске выросли ставки подоходного налога 13.04.2018, 10:10

Квартиросдатчики заплатят на 1,5-2 рубля больше.

В Минске увеличены ставки подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах, взимаемые за сдачу в наем жилых и нежилых помещений. Новые ставки утверждены решением Мингорсовета №28 от 30 марта, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Белорусы и рынок».

Ставки выросли на 1,5-2 рубля. Напомним, что единый налог уплачивается квартиросдатчиком до начала сдачи жилья в наем ежемесячно или за год сразу. Если сумма, полученная квартиросдатчиком превышает определенный порог (за 2017 год это 5555 рублей), то ему приходится доплатить подоходный по ставки 13% от общей суммы полученных средств. Уплаченный фиксированный налог при этом принимается в зачет.

Теперь квартиросдатчики, чья недвижимость находится в первом экономико-планировочной зоне столицы (центр города в пределах первого кольца) будут платить 32,5 рубля за комнату, во второй (в пределах второго кольца) – 27 рублей за, в третьей и четвертой (в пределах кольцевой дороги, Шабаны, Уручье, Ждановичи) – 23 рубля, пятой – 18,5 рубля.

За нежилые помещения и машиноместа, металлические и деревянные гаражи в первой зоне 10,5 рубля, во второй – 9 рублей, в третьей, четвертой и пятой – 6,9 рубля.

За железобетонный или кирпичный гараж придется вносить по 13,5 рублей за расположенные в первой и второй зонах, и по 12,5 – в зонах с третьей по пятую.

Ставка за нежилые помещения из расчета за квадратный метр в первой и второй зонах составит 5,3 рубля, в третьей – 3,5 рубля, а в четвертой и пятой – 3 рубля.

Решение вступает в силу после официального опубликования. То есть по новым ставкам нужно будет платить уже за май.