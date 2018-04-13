Глобальный профсоюз задаст Минтруда неудобные вопросы 13.04.2018, 10:20

Cоюз IndusrtiALL cпросит Минтруда о принудительном труде в Беларуси и преследовании профсоюза РЭП.

Глобальный союз IndustriALL, и крупнейшее мировое объединение профсоюзов МКП, членской организацией которых является РЭП, организуют совместную миссию в Беларусь, пишет praca-by.info.

IndustriALL представляет Кемаль Озкан, заместитель Генерального секретаря, и Александр Иванов, специалист по коммуникациям; от МКП в миссии примут участие Яп Винен, заместитель Генерального секретаря, и Анна Сальникова, координатор программ и кампаний МКП-ВЕРС в странах ННГ.

В рамках визита 18 апреля планируется встреча с представителями Министерства труда и социальной защиты. Переговоры об этой встрече еще продолжаются.

В число вопросов, которые Миссия планирует обсудить в Минтруда, есть и принудительный труд в Беларуси, и дискриминация членских организаций МКП и IndustriALL, а именно – независимых профсоюзов, главным образом – РЭП.

Международная солидарность является одной из важных составляющих мирового профсоюзного движения. Так, например, в странах европейской демократии профсоюзы обладают реальным влиянием на свои правительства, что, в свою очередь, может повлиять на отношения этой страны с Республикой Беларусь. Многие вопросы благодаря профсоюзной солидарности выходят на международный уровень. Профсоюз РЭП, который является членской организацией мировых профсоюзных объединений, также принимает участие в международных акциях солидарности.