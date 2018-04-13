Дания разрешит «Северный поток-2» только под гарантию транзита газа через Украину 3 13.04.2018, 10:29

Премьер-министр Дании провел переговоры с канцлером Германии.

Дания хочет привязать строительство газопровода "Северный поток-2" к сохранению роли Украины как страны-транзитера газа.

Об этом в четверг после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает Reuters.

"Украинский вопрос имеет решающее значение в этом контексте", - отметил Расмуссен. Оба политика потребовали от России объявить, что Украина не потеряет свое важное значение страны-транзитера из-за строительства "Северного потока-2".

Расмуссен также отметил, что правительство Дании до сих пор не предоставило разрешение для строительства газопровода в своей исключительной экономической зоне. Законодательство Дании требует, чтобы правительство также "рассматривало геополитические обстоятельства". Сейчас этот вопрос рассматривает МИД Дании.

По его словам, понятно, что в контексте "Северного потока-2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике. Он рад, что в понедельник это также подчеркнула Ангела Меркель.

10 апреля на пресс-конференции с Порошенко Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера. Заметим, что в Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

На данный момент две страны - Германия и Финляндия - выдали полный комплект разрешений на строительство "Северного потока-2".