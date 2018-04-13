«В 5 классе ксерил контурные карты по $5, заработал половину средней зарплаты» 13.04.2018, 10:33

фото с сайта: fantasticbook.ru

Белорус рассказал, как получил свои первые деньги.

«Первый реальный и к тому же солидный заработок был в 5 классе. На урок географии требовалась контурная карта, которую раздобыть в 95 году было непросто. Каким то чудом маме моего друга удалось достать 1 экземпляр. А у моей мамы на работе был копировальный аппарат, тоже редкость для того времени», — пишет для tut.by читатель Андрей.

Белорус рассказал о том, во сколько лет и за какую работу получил свои первые деньги, на что их потратили:

— Свои первые деньги я заработал в первом или во втором классе. Мы жили в частном доме, поэтому регулярно приходилось заготавливать дрова. В основном это были распиленные на куски обрезки с пилорамы. Моей задачей было набрать охапку и перенести ее в котельную, которая находилась в подвале дома. Это было начало 90-х и еще ходили советские рубли, поэтому за каждую охапку я получал по 10 копеек. Рассчитывалась со мной бабушка, так как это была ее идея. В общем, это были, скорее, деньги на карманные расходы, но просто так их было не получить. Была еще сдача бутылок, но этим многие занимались.

Первый реальный и к тому же солидный заработок был в 5 классе. На урок географии требовалась контурная карта, которую раздобыть в 95 году было непросто. Каким-то чудом маме моего друга удалось достать 1 экземпляр. А у моей мамы на работе был копировальный аппарат, тоже редкость для того времени. В общем взял я у товарища карту, разобрал на листы и размножил. У нас в школе было три пятых класса, и в каждом от 23 до 27 учеников. Как говорит мама, реализовать удалось около 60 экземпляров по цене 5000 рублей (около 0.5 $) Получилась половина средней зарплаты на то время. Какую-то часть отдал другу. Через год история повторилась. На что потратил деньги — вспомнить не удалось. Скорее всего, на жвачку и петарды. Кстати, петарды продавала одноклассница, естественно, не в школе. Мы чуть ли не каждый день наведывались к ней домой за очередной коробочкой.

Приблизительно с этого же времени каждое лето я ездил к деду с бабой в Полоцк, где был еще один сезонный бизнес — продажа грибов, ягод и иногда свежей рыбы на мини-рынке. Вначале торговал с бабушкой, потом чаще один. Долго стоять за прилавком не было ни желания, ни времени. Поэтому я всегда предлагал скидку при покупке двух и более баночек с лисичками или черникой, иногда, бонусом к лисичкам шла пара боровичков, либо же просто ставил цену ниже, чем у конкурентов. Однажды даже меня попытались «прессовать», тогда я учился в классе 6−7-м. Одна матерая бабка-торгашка подошла и сказала, что своим демпингом я им всю торговлю порчу, на что я ей предложил выкупать у меня грибы по оптовой цене и стоять с ними сколько влезет. Такой расклад ее не устроил, и в скором времени ко мне подошел поговорить местный ханурик из-под магазина, видимо нанятый скинувшимися ему на «чарлик» бабками. Его угрозы меня не впечатлили. К тому же он сам, видимо, не хотел связываться с ребенком, а просто отработал свой гонорар. Что касается заработка, то за месяц удавалось наторговать где-то долларов на 20. Это я хорошо запомнил, так как мама мне с собой всегда давала 10 — на карманные расходы. И снова трудно вспомнить, на что уходили заработанные деньги. Скорее всего, часть была потрачена на покупку игрушечного пневматического ружья, стрелявшего красными пластиковыми шариками, что-то ушло на картриджи для приставки, удочку и катушку. Остальное благополучно проедено и взорвано сотнями петард.

Ну, а первую официальную зарплату я получил на 4 курсе колледжа, работая поваром в ресторане «0.5», (теперешний «У Ратуши») Начинал работать со дня открытия. У нас была молодая дружная команда. Многие ребята без опыта. Набирали всех подряд, видимо, потому что нужно было быстро открыться. Заманили вполне нормальной зарплатой для того времени в 150 $. Первый месяц столько никто не получил, так как почти 2 недели ресторан готовился к открытию и работал в тестовом режиме. А вот когда получили вторую зарплату, из которой высчитали 30% за разбитую посуду, в том числе бокалы и пивные кружки, за которые фактически отвечал бар, а не кухня, многие расстроились. Посуда была реально дорогая. В общем, все закончилось тем, что 5−7 человек написали заявление на увольнение на следующий день после зарплаты, я был в их числе. Остальные разбежались через пару месяцев. То, что получил, потратил на друзей, подруг и веселую студенческую жизнь.