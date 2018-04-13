Путину дали возможность уйти 13.04.2018, 10:43

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Чем ответят в Кремле?

США дают возможность президенту РФ Владимиру Путину уйти из Сирии без потерь. Дональд Трамп заблаговременно предупредил россиян, что по позициям вооруженных сил Башара Асада, которого обвиняют в применении химического оружия, будет нанесен удар. При этом, если Кремль ответит на удар США, то это будет классифицироваться как преступление и поставит жизнь всей планеты под риск. Такое мнение "Апострофу" высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович:

- Сложно предсказать, чем закончится противостояние России и США в Сирии. Четыре года назад Путин объявил Западу войну. И Запад принял этот вызов, отвечая как санкциями, так и военными действиями.

Нахождение России в Сирии – это большой международный знак вопроса. Нахождение в Сирии сил международной коалиции – здесь меньше знаков вопроса. Что касается химических атак, которые Асад предпринимает в течение многих лет против населения своей собственной страны, – это военные преступления. Соответственно, будучи военным преступником, Асад давным-давно потерял свою легитимность. Соответственно, нахождение российских войск в Сирии – это тоже нелегитимно, потому что именно по приглашению Асада Россия ввела туда войска.

Вместе с тем, репутация Путина и его ОПГ всем понятна, соответственно, у международной коалиции есть веские основания делать то, что они делают, и им, по большому счету, наплевать на Россию.

При этом не нужно забывать о том, что Российская Федерация – будь то Путин или не Путин – является членом Совета безопасности ООН. И как действующий член Совбеза ООН Российская Федерация обязана участвовать в поддержании безопасности в мире. Но РФ занимается тем, что подрывает международную безопасность.

Если же будут потенциальные ответные действия России на театре военных действий в Сирии, они будут классифицироваться как абсолютно безответственные действия постоянного члена Совбеза. Кроме того, они могут быть преступными. И это все будет называться военным преступлением Путина. Кроме всего прочего, никто не может отрицать, в том числе и я, что Путин своими преступными действиями ставит жизнь всей планеты под риск. Да, есть риск какого-то серьезного столкновения, поскольку Путин уже четыре года подряд шантажирует весь мир ядерной бомбой.

Будет ли Путин отвечать на удары США по позициям Асада, если при этом пострадают российские военные? Мне тяжело представить, как он будет отвечать. Хватит ли у него наглости на это. С другой стороны, мне кажется, что американцы сейчас дают возможность Путину предпринять все действия, чтобы российские военные не пострадали. Они заблаговременно предупредили россиян, и сейчас самое время эвакуироваться (по последней информации, 11 кораблей Военно-морского флота России покинули порт в сирийском Тартусе, - "Апостроф").

Вместе с тем, это чрезвычайно серьезная и опасная ситуация, которая мне реально напоминает, например, войну в Корее. Это та ситуация, которую не все из сегодня живущего поколения людей видели своими глазами.

А вообще, с моей точки зрения, место России в Сирии должно было бы быть в рядах международной коалиции. При этом России было бы невозможно отстраниться от сирийской проблемы, потому что РФ является постоянным членом Совбеза ООН. И, являясь ответственным членом ООН, Россия была бы обязана действовать в рамках международной коалиции со всеми политическими и военными целями, которые утверждены и разделяются всеми членами международной коалиции. И при этом России ни в коем случае нельзя было действовать на стороне Асада.

Собственно говоря, мы вообще не знаем, что будет с Россией, потому что Путин единолично уничтожил все государственные институты, все ветви власти, все демократические институты и конституционный строй – он демонтировал российское государство. Поэтому мы не только не знаем, что будет в Сирии вокруг противостояния России с остальным миром, мы не знаем, что будет в самой России.