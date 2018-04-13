Сын Толкина опубликует первую книгу отца о Средиземье 13.04.2018, 10:52

Книга рассказывает историю эльфийского города.

Первая книга Джона Рональда Руэла Толкиена о Средиземье «Падение Гондолина» будет опубликована в этом году. Изданием занимается сын писателя Кристофер Толкин. Книга рассказывает историю эльфийского города, который был захвачен лордом Морготом, эти события произошли за тысячи лет до путешествия хоббитов, пишет журнал «Дилетант».

Писать «Падение Гондолина» Толкин начал в 1917 году, прежде чем взяться за «Хоббита» и «Властелина колец». В среде поклонников творчества писателя эту историю называют «святым Граалем текстов Толкина». Как ожидается, книга появится на полках магазинов в августе.

Выпуск «Падения Гондолина» стал для многих неожиданностью, так как в мае 2017 года Кристофер Толкин опубликовал не издававшуюся ранее «Берен и Лютиэн», после чего заявил, что больше не будет работать с книгами отца.