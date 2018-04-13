Мятежному профсоюзу отключили электричество 2 13.04.2018, 11:00

Инцидент произошел как раз в день 19-летия Свободного профсоюза в Полоцке.

Администрация ОАО «Полоцк-Стекловолокно» опечатала электрические розетки и выключатель света в офисе Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) в Полоцке. Событие произошло 9 апреля, как раз в тот день, когда первичная организация работников завода отмечала 19 лет со дня создания, сообщает «Витебская весна».

Такой своеобразный «подарок» от работодателя активисты профсоюза восприняли как очередной акт вмешательства в деятельность организации рабочих.

Заместитель председателя СПБ Николай Шарах говорит, что отключение электричества в офисе не очень усложнит работу профсоюзной организации: «Офис используется пару раз в месяц, в основном для проведения заседаний ведущего органа - совета «первички» СПБ. Зато теперь мы сэкономим деньги, полученные от профсоюзных взносов. Это очередная бесперспективна попытка работодателя уничтожить Свободный профсоюз рабочих завода».

Как пояснили профсоюзные активисты, в соответствии с белорусским законодательством профсоюзы пользуются должной защитой против любых актов вмешательства со стороны работодателей или со стороны их агентов в деятельность организаций и управление ими. Поэтому для получения надлежащей защиты будет направлена жалоба профсоюза в прокуратуру.

Опечатывания розеток и выключателя в офисе профсоюза совершал ведущий энергетик ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Муртазин А.М. в присутствии старшего мастера участка Слезина М.В. и представителя профсоюза СПБ Стукова В.Я.

От профсоюза энергетику была вручена письменная памятка с указанием правовых норм законодательства, которые он нарушает как представитель работодателя. В ответ Муртазин заявил, что ничего не нарушает, а действует в соответствии со своими обязанностями, ограничивая доступ к электроэнергии за неуплату в размере 116 рублей 53 копеек.

В ОАО «Полоцк-Стекловолокно» действует коллективный договор, в котором записано, что наниматель обязуется предоставлять профсоюзу помещение и оплачивать коммунальные услуги. Однако наниматель считает, что это касается только Белхимпрофсоюза, в который входит и сам директор.

Насчет этого вопроса Свободный профсоюз находится с нанимателем в процессе коллективного трудового спора. Члены СПБ требуют одинаковых условий для деятельности различных профсоюзов, как это было в период с 2009 по 2012 годы, когда ОАО «Полоцк-Стекловолокно» давал Свободному профсоюзу необходимые помещение и оборудование в безвозмездное пользование.