Миллиардер Прохоров продал 49% акций «Бруклин Нетс» 1 13.04.2018, 11:14

Михаил Прохоров

Фото: А. Махонин / Ведомости

Акции американского баскетбольного клуба купил основатель компании Alibaba.

Российский миллиардер Михаил Прохоров продал 49% акций американского баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" одному из основателей глобальной интернет-компании Alibaba Джозефу Цаю, сообщает 12 апреля пресс-служба клуба.

Прохоров по-прежнему владеет контрольным пакетом акций клуба. Отмечается, что по итогам сделки система управления "Бруклин Нетс" не изменится.

"Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетными были те люди, которые разделяют наши взгляды и стремление к развитию клуба", – цитируются в заявлении слова Прохорова. Цай отметил, что ему близок Нью-Йорк и он разделяет видение Прохорова. Он выразил надежду, что сможет внести вклад в популяризацию команды по всему миру.

Руководство национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США одобрило продажу. В контракте о продаже акций содержится пункт, согласно которому в 2021 году Цай сможет стать главным владельцем "Бруклин Нетс", выкупив дополнительные акции.

Прохоров купил 80% акций "Бруклин Нетс" в 2009 году за $223 млн. В 2015 году он выкупил оставшиеся акции. О продаже пакета ценных бумаг Цаю бизнесмен договорился еще в октябре прошлого года. Сумму сделки оценивали в $1,13–2 млрд.