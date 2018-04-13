Советы водителям: как сохранить мотор, заменив масло весной 2 13.04.2018, 11:33

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Казалось бы, что о проблемах сезонной смены моторного масла сказано уже все.

Но, как показывает практика, еще хватает «умельцев», с уверенным видом дающих смертельные для двигателя советы по замене масла. Как и тех, кто таким советам следует, пишет сайт avtovzglyad.ru.

Интернет сейчас пестрит авторитетными рекомендациями непонятных «экспертов», уверяющих, что следует плевать на рекомендации автопроизводителей и менять масло в моторе машины не менее одного раза в год. А если авто постояло в течении зимы какое-то время на приколе, то по весне масло просто необходимо сменить, а то двигатель чуть ли не мгновенно даст дуба. Среди людей, эксплуатирующих легковушки «б. у.», преобладают граждане, не склонные верить во всякие глупости. Однако и экспериментаторов, готовых следовать «рецептам из интернета», хоть отбавляй.

Основная цель технических потуг таких автовладельцев — добиться повышенной мощности от уже не нового двигателя без каких-либо существенных затрат. При этом гражданин, как правило, пребывает в уверенности, что от его экспериментов машине будет только лучше. Поэтому наступление весны становится для целой категории автомобилистов отличным поводом поэкспериментировать с мотором путем подбора «более хорошего масла».

Самый безобидный вариант из этой серии — переход на масло с аналогичными вязкостными параметрами, но от другого масляного бренда. Как правило, происходит это по простейшей «технологии». Старое масло сливают, а новое, «более другое», заливают. И все. После этого пытливый владелец начинает рассказывать всем и каждому «в интернете», как резво его машина поехала на обновке, как «зашептал» мотор и т. п.

И невдомек ему, что после смены смазки без промывки мотора, до 20% старого масла остались бултыхаться в двигателе. Мало того, что оно отработанное, так еще и «не той системы» по отношению к новому. Из-за этого срок службы замечательного нового лубриканта может сократиться чуть ли не вдвое, автовладелец продолжит радостно на нем ездить до следующей весны, а мотору от этого изрядно поплохеет и его первоначальный восторг обернется печалью.

Более дерзкие водители в преддверии летнего сезона высоких скоростей подходят к делу еще более основательно. В стремлении «снять дополнительную мощность с двигателя» они по весне заливают в него масло, как правило недешевое, с пониженной вязкостью — что-то вроде 0W20 или 5W20. Отчего-то в народе считается, что оно в силу своей пониженной вязкости снижает потери на трение в моторе. Так то оно так, но есть нюанс, заключающийся в зависимости вязкости от температуры. С ростом последней вязкость любого масла сильно падает. А в летнее время, когда моторы частенько работают в верхней части своего рабочего температурного диапазона, — тем более.

При этом масло с изначально пониженной вязкостью перестает справляться со своими задачами. Причем особенно сильно такой эффект проявляется на повышенных оборотах и высоких нагрузках на мотор. В результате человек, заливший недешевое «типа-спортивное» масло в двигатель своего авто, получает усиленный износ всех пар трения. Причем, при некоторых условиях дело может дойти и до полного выхода силового агрегата из стоя.