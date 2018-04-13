Суд заблокировал Telegram на территории России 6 13.04.2018, 11:38

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Заседание суда длилось 20 минут.

Мессенджер Telegram заблокировали на территории России, соответствующее решение приняла судья Таганского районного суда Юлия Смолина. Заседание длилось 20 минут, сообщает «Новая газета».

На суде присутствовала представитель ФСБ Юлия Костина в качестве третьей стороны. Она заявляла в Верховном суде в марте, что «информация не является сведениями, которые бы составляли тайну переписки, тайну электронных сообщений». От Роскомнадзора – Мария Смелянская и Антон Куликов.

Представители Telegram, как и обещали, не явились на заседание.

Во время заседания судья Смолина отклонила ходатайство об отложении рассмотрения дела со стороны Telegram, которое представитель мессенджера Дмитрий Динзе направил в суд поздно вечером 12 апреля.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора. «Своим участием мы не готовы легитимизировать завтра этот фарс», — подчеркнул представитель Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин, который отстаивает интересы мессенджера в суде.

Напомним, в начале апреля Роскомнадзор направил в Таганский суд Москвы иск о блокировке мессенджера на территории России. Ведомство требовало, чтобы мессенджер предоставил ФСБ ключи для дешифрования переписки. Руководство Telegram отказалось это делать.

В мессенджере заявили, что требования ФСБ технически неисполнимы и противоречат Конституции. В ответ 12 апреля представитель Роскомнадзора в суде потребовал немедленно заблокировать мессенджер на территории России.

На предварительном заседании представитель Telegram Дмитрий Динзе ходатайствовал об отложении подготовки к делу, но суд отказался удовлетворять ходатайство.

12 апреля журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали административный иск к Роскомнадзору и Федеральной службе безопасности (ФСБ) по делу о возможной блокировке мессенджера. Заявители утверждают, что действия Роскомнадзора и ФСБ нарушают их права на распространение информации без вмешательства государственных лиц и на неприкосновенность частной жизни.