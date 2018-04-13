Сальдо внешней торговли Беларуси опустилось до уровня годичной давности 13.04.2018, 11:40

Ситуация оказалась даже хуже, чем в феврале 2017 года.

В феврале дела у белорусской торговли пошли хуже: сальдо внешней торговли (по данным Нацбанка) снизилось до 80,2 млн. USD с 125,8 млн. USD в январе.

В феврале 2017 года сальдо было равно 85,7 млн. USD.Ухудшение произошло за счет внешней торговли товарами, в которой экспорт вырос в меньшей степени, в результате чего сальдо внешней торговли товарами, по данным Нацбанка, опустилось до минус 175,5 млн. USD с минус 110,3 млн. USD в январе. Ситуация оказалась даже хуже, чем в феврале 2017 года, когда данное сальдо равнялось минус 123,5 млн. USD, пишет select.by.

В целом белорусская внешняя торговля остается слабо диверсифицированной. Как сообщил премьер-министр, экспорт концентрируется на рынках пяти стран, доля которых в январе—феврале 2018 года составила примерно 71% всего экспорта. А в страны ЕС почти 50% белорусского экспорта занимают нефтепродукты.