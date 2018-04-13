Лукашенко: Хотелось под плинтус заползти 7 13.04.2018, 11:50

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Диктатор снова занялся спортсменами.

Лукашенко раскритиковал выступление белорусских биатлонистов на ОИ-2018 в Пхенчхане:

- Иногда смотришь на наших мужиков, бегающих с винтовками, и такого позора… Хотелось бы куда-то от него спрятаться — куда-то под веник, под плинтус заползти, чтобы этого не видеть, — отметил Лукашенко.

— В женской команде не видно, кто придет на смену Домрачевой и Скардино. И если кто-то оценивает выступление женской команды по биатлону как успешное, то я бы предложил этим людям очнуться и посмотреть реально на то, как выступали наши биатлонисты вообще и девушки тоже. И вообще должен сказать, что наше золото на Олимпиаде скорее случайно, чем закономерно. Все золото. Но это спорт. Есть результат — ничего не скажешь. Но главное, чтобы мы за этими результатами видели проблемы, которые у нас существуют. И в подготовке, и в спортсменах, и в самих тренерах, — цитирует Лукашенко БелТА.