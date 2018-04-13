Всеволод Чаплин: Москвичам и питерцам рекомендую в ближайшие дни исповедаться и причаститься 3 13.04.2018, 11:53

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Всеволод Чаплин

Скандальный протоиерей предложил пожертвовать российскими столицами в обмен на договор с США по Сирии и Украине.

Популярный интернет-мем «бомбить Воронеж» в ответ на американские санкции или другие «антироссийские действия» в интерпретации одиозного протоиерея РПЦ Всеволода Чаплина приобрел буквальное значение. Священник предлагает пожертвовать Москвой и Санкт-Петербургом вместе с их населением в случае возможного конфликта с США в Сирии. В такой «сделке» протоиерей видит только пользу: во-первых, российским регионам станет «только лучше» без «кислотной пены» столиц, во-вторых – «чего бояться людям, живущим вечностью?».

О своих геополитических размышлениях Чаплин написал в «Фейсбуке»:

«Судя по всему, в эти часы идут интенсивные переговоры с американцами по Сирии. И главное тут – не променять на страхи волю, будущее, самостоятельность России и ее место в мире. И речь надо вести не только о Сирии и не только о Ближнем Востоке. Требуют отстранить Асада – можно на это пойти, но обеспечить избрание еще более жесткой фигуры или разделение Сирии на несколько этноконфессиональных государств (другие там уже не жизнеспособны).

Однако взамен надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении Киева и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму. В течение нескольких дней.

Главное же – нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет».