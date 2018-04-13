Леонид Судаленко: Сотни белорусов добиваются в ООН права на мирный протест 13.04.2018, 12:18

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Еще два обращения зарегистрировали в Комитете ООН по правам человека против белорусского правительства.

Как сообщил «Гомельской Весне» руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб Леонид Судаленко, волонтеры организации Алла Романчик и Наталья Щукина получили сообщение из Комитета ООН по правам человека о регистрации 3 апреля их совместной жалобы (дело №3172/2018).

В международной инстанции активистки обжалуют запрет властей на проведение в гомельском регионе серии пикетов в поддержку целостности и независимости Беларуси. Массовые мероприятия Романчик и ее коллега намеревались провести в прошлом году в Брагине, Лоеве, Жлобине и Мозыре, однако местные чиновники не разрешили ни один из заявленных пикетов. Районные суды, в которых данные решения были обжалованы, стали на сторону властей. Не удовлетворил жалобы активисток также и Гомельский областной суд.

Романчик считает, что государство, а в частности Брагинский, Лоевский, Жлобинский и Мозырьский райисполкомы нарушают местными решениями о порядке проведения массовых мероприятий в райцентрах фундаментальные права граждан — на свободу мирных собраний и выражения мнений, предусмотренные статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Активистки также указывают, что во всех райцентрах Гомельского региона определены только единственные места для проведения пикетов и митингов, а за проведение мирных собраний граждане, согласно решениям райисполкомов, должны еще и заплатить — милиции, скорой помощи и коммунальным службам.

"Беларусь не выполняет международные обязательства, поскольку национальный закон о массовых мероприятиях содержит двусмысленные и расплывчатые нормы, которые могут трактоваться и трактуются по-разному. Поэтому в жалобе в КПЧ ООН мы просим установить не только факт нарушения прав граждан со стороны государства, но и рекомендовать белорусскому правительству привести национальное законодательство о мирных собраниях в соответствие с международными обязательствами", — прокомментировал ситуацию Судаленко.

По его словам, это уже 268-я жалоба, зарегистрированная в Комитет ООН по правам человека против белорусского правительства, 80 из которых были подготовлены и зарегистрированы Гомельским Центром стратегических тяжб.

В прошлом году общественные активисты из Гомеля Зинаида Шумилина и еще 11 человек получили ответ из Комитета ООН по правам человека, который установил, что права 12 жителей Гомеля на свободу мирных собраний и как следствие на выражение мнения были нарушены государством.

Согласно решению Комитета ООН по правам человека, белорусские власти должны опубликовать данное решение, привести национальное законодательство в соответствие с Международным пактом о гражданских и политических правах и обеспечить потерпевшим материальную компенсацию нанесенного ущерба.