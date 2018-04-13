Экономист: Информация собирается не на «тунеядцев», а на всех граждан 10 13.04.2018, 12:25

2,923

Новым декретом просто воспользовались в совершенно других целях.

Экономист Сергей Чалый в программе «Экономика на пальцах» рассказал, во что переродился декрет «о тунеядцах».

– Новым декретом воспользовались. Теперь он совершенно не о занятости, – заявил экономист.

Сергей Чалый изучил новую версию декрета и связанное с ним постановление Совета Министров № 239 (о формировании базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике). И пришел к неутешительным выводам.

Теперь 12 государственных органов будут направлять в Минтруда списки идентификационных номеров граждан, которые считаются занятыми в экономике.

Иными словами речь идет о сборе информации о всех 4,5 миллионах граждан трудоспособного возраста и полной идентификации человека. Только после этого из них будут выявлять «тунеядцев».

– На самом деле информация собирается не на «тунеядцев», она собирается на всех трудоспособных граждан, – подчеркнул Сергей Чалый.

По его мнению, первоначальная суть нового декрета № 1 изменилась, «произошел перехват идеи».

– Был скандал с Facebook по поводу того, сколько информации собирается на людей без их желания. Но простите, здесь в простом текстовом файле будет информация обо всем, чем человек занят или не занят, – отметил экономист. – Можно представить, какому количеству людей эта информация станет доступной. И сколько возможностей для злоупотреблений в этой ситуации возможно.

Сергей Чалый, проводя аналогии со скандалом вокруг Facebook, высказал версию: «Построена та же система слежки за человеком для извлечения выгоды».

Причем слежка будет происходить почти онлайн, поскольку база данных будет обновляться раз в квартал:

– На самом деле случилось страшное… Фокус в том, что ведь и Лукашенко обманули. Где здесь содействие занятости? Где здесь «заставить людей работать»? Теперь сутью декрета является это: «О, а давайте мы создадим базу на всех».