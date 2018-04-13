США: Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО 2 13.04.2018, 12:35

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Украина уже сейчас движется к членству в Альянсе.

США хотят видеть Украину в НАТО. Об этом заявила американский посол в Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон, пребывая с визитом в Киеве, сообщает «Радио Польша».

«Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить», - заявила Кей Бейли Хатчисон в ходе панельной дискуссии в рамках Киевского форума по вопросам безопасности, организованного фондом OpenUkraine.

По мнению посла, Украина уже сейчас движется к членству в НАТО, поскольку выполняет Годовые национальные планы. «Для многих стран путь к членству – долгий. Ничего не происходит моментально. Годовой национальный план в случае Украины – это надежный путь к членству», - считает Кей Бейли Хатчисон.

Представительница США при НАТО подчеркнула, что осознает возможность протеста РФ в случае дальнейшего сближения и вступления Украины в Североатлантический альянс.

«В случае Черногории мы увидели, что Россия становится довольно агрессивной, когда страны решают присоединиться к НАТО», - заявила посол, добавив, что Россия в таких случаях прибегает к методам гибридной войны, кибератак и дестабилизации государств-аспирантов, пытаясь изменить их позицию.