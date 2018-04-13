Сеть озадачила оптическая иллюзия со шнуром

Сеть озадачила оптическая иллюзия со шнуром7
- 13.04.2018, 12:41
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Пользователи Сети недоумевали, как провод может отбрасывать такую странную тень.
Пользователь Reddit с ником icanbenormaltoo опубликовал изображение шнура от зарядного устройства, который отбрасывает очень странную тень. Судя по тени, шнур запутан, в то время, как на самом деле это не так, пишет korrespondent.net.
Пост собрал за несколько часов более 36 тысяч одобрений от пользователей сервиса. Фотография даже стала поводом для шуток о "вечной запутанности шнуров".
Однако завсегдатаи ресурса быстро разгадали секрет тени шнура, запечатленной на снимке.
"Мой мозг не понимал, как прямой шнур может отбрасывать такую тень. Затем я заметил источник света с правой стороны", - отметил один из пользователей.