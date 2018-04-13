Вам помочь? 4 Кирилл Нежданский

13.04.2018, 12:48

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Минсельхозпрод предложил россиянам помочь заместить белорусское молоко.

Ответ Минсельхозпрода РБ на упреки российских коллег и их намерение за 5-7 лет выдавить белорусское молоко с рынка был спокойным и доброжелательным.

Мол, рынок, ничего не поделаешь. Веселые белорусские молочники даже готовы помочь российским в замещении белорусской молочной продукции.

До резонансного интервью главы Минсельхоза РФ по тому же вопросу успел высказаться начальник ГУ ВЭД Минсельхозпрода РБ Алексей Богданов. Он посетовал, что молочная продукция из РБ поставляется в 46 стран, а претензии имеются только у России.

Богданов не скрывал, однако, имеющихся проблем: «Лояльность российского покупателя очень высокая, однако конфликты есть, и мы полагаем, что дело в лоббировании интересов партнеров третьих стран». С другой стороны, есть альтернативы: по словам начальника ГУ ВЭД, за 2017г. Беларусь на 25% нарастила экспорт в ЕС, и это, безусловно, успех.

Справка: В 2017г. доля РФ в белорусском экспорте составила: по несгущенному молоку и сливкам - 97,4%, по сгущенным и сухим молоку и сливкам - 79,5%, по пахте, йогуртам, кефиру - 98%, по сливочному маслу - 86%, по сырам и творогу - 96,3%.

6 апреля, после заявления Александра Ткачева, министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонид Заяц сообщил БелТА: «Это заявление абсолютно не пугает - мы диверсифицируем рынки, и это заметно по результатам прошлого года: у нас уменьшились поставки на главный для нас рынок - российский, увеличились поставки в страны СНГ, Китай, страны Ближнего Востока. И это заявление придает еще больше уверенности для того, чтобы мы шли на эти рынки».

Более того, если россияне решили заместить белорусское молоко, мы готовы протянуть им руку помощи: «Все-таки у нашей страны есть чему поучиться, есть что перенять. Наша страна готова оказать содействие РФ в быстрейшем достижении задач, которые поставил мой коллега. Наверное, опыт Беларуси и практическая помощь могли бы повлиять на достижение этих показателей».

Уже сегодня, рассказал министр, от российских партнеров поступают просьбы подсобить поставками племенного скота, организацией строительства молочных комплексов и техникой. Конструктивный подход, бесспорно. Пили россияне белорусское молоко - и нас нахваливали. Будут пить российское - и снова хвалить белорусов, без которых бы не сдюжили справиться с импортозамещением.

Опять же, что бы ни говорил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, в РБ благополучная эпизоотическая ситуация: «У нас нет сегодня лейкоза, туберкулеза... здоровое стадо, нет сибирской язвы, ящура и т.д. Это тоже опыт Беларуси, почему бы его не изучить». Благодатная тема для научно-практического сотрудничества, безусловно.

И конкуренция с россиянами Зайца совершенно не страшит: «Это же здоровая конкуренция. Бояться своих конкурентов не надо... Нужно, чтобы наш общий евразийский рынок наполнялся продуктами питания с территории ЕАЭС. Прежде чем ввозить, предположим, молочную продукцию из Уругвая, Новой Зеландии и т.д., надо было бы рассмотреть возможности стран союза».

Напомним: Лукашенко со ссылкой на разведданные сообщил: что нынешняя «молочная война» спровоцирована закупкой РФ крупной партии СОМ в Новой Зеландии.

На межгосударственном уровне Беларусь, похоже, попытается снять перманентно возникающие проблемы с продэкспортом продвижением идеи создания единого продрынка - как Союзного государства, так и ЕАЭС. Эффективность этих попыток может оказаться прекрасным тестом на жизнеспособность обеих моделей интеграции - союзной и евразийской.

Хроники «сухой молочной войны».

11 января. Минсельхозпрод РБ снизил минимальные рекомендуемые экспортные цены на молоко сухое обезжиренное «Экстра», молоко сухое обезжиренное «Стандарт», сухой молочный продукт, молочно-сывороточный концентрат, молоко сухое частично обезжиренное и цельное, сухие молочные продукты жирностью выше 1,5% на RUR10.

13 февраля. Минсельхозпрод РБ снизил минимальные рекомендуемые экспортные цены на молоко сухое частично обезжиренное и цельное, сухие молочные продукты жирностью выше 1,5% еще на RUR5.

16 февраля. Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ограничить оборот сухого молока.

22 февраля. Россельхознадзор объявил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставку в РФ молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка.

26 февраля. Россельхознадзор после переговоров с Минсельхозпродом перенес ограничение поставок на 6 марта.

1 марта. Лукашенко обещал не оставить без ответа предпринятые россиянами шаги и изобличил поставки СОМ из Новой Зеландии. Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев обвинил белорусских экспортеров в использовании санкционного молочного сырья из ЕС. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что поставки молочной продукции из РБ в РФ продолжатся, но посоветовал не злоупотреблять реэкспортом.

5 марта. Россельхознадзор после переговоров с Минсельхозпродом перенес ограничение поставок на 15 марта.

6 марта. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт раскрыл подробности намечающегося компромисса и анонсировал инспекцию белорусских предприятий.

14 марта. Россельхознадзор после переговоров с Минсельхозпродом отказался от ограничения поставок.

28 марта. Правительство РФ заявило о планах создать единый орган по контролю пищевой продукции на базе Россельхознадзора.

30 марта. После проверки белорусских предприятий Россельхознадзором Лукашенко рекомендовал молочникам искать другие рынки сбыта.

5 апреля. Министр сельского хозяйства РФ сообщил о готовности заместить продукцию РБ и тоже посоветовал белорусам искать новые рынки.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»