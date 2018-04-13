Турчинов: РФ готовит свои войска к масштабной континентальной войне 12 13.04.2018, 12:51

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Александр Турчинов

Фото: AFP/Sergei Supinsky

На границе с Украиной сконцентрированы 260 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи танков.

Россия продолжает оккупацию Крыма, накапливая там мощный военный потенциал, а также концентрирует основные военные силы на украинской границе, готовясь к ведению масштабной континентальной войны.

Об этом заявил глава СНБО Александр Турчинов, выступая на Киевском форуме безопасности, сообщает censor.net.ua.

"Продолжается оккупация Автономной республики Крым. И там сконцентрирован очень мощный военный потенциал. 22 армейский корпус вместе с другими подразделениями Черноморского флота и дивизией воздушных сил России составляют численность военнослужащих более 30 тысяч человек. На полуострове размещены мощные ракетные системы, и последняя переброска на полуостров зенитного ракетного комплекса С400, который может поражать самолеты в любой точке нашей страны, свидетельствует о том, что российский агрессор готовит мощный потенциал в Крыму не только для того, чтобы защищать там свое присутствие", - заявил глава СНБО.

Турчинов также напомнил, что продолжаются активные боевые действия на Востоке Украины, а российские террористы и наемники не соблюдают перемирие вопреки договоренностям.

"На Востоке российский агрессор представлен двумя корпусами, численность которых превышает 35 тысяч человек... Но, что принципиально изменилось в стратегии российского Генштаба: эти два корпуса исполняют функцию лишь прикрытия и выигрывания времени для развертывания основных военных сил России, которые сегодня концентрируются на украинской границе. На донецком оперативном направлении нам противостоит 8 армия. 150 дивизия этой армии уже впритык развернулась возле нашей границы и готова к ведению боевых действий в любую минуту. На черноморско-азовском оперативном направлении - 49 армия, во втором эшелоне находится 58 армия Северного военного округа Российской Федерации. На Севере над нами нависает 20 армия Западного военного округа Российской Федерации. В резерве у нее находится первая танковая армия. Я не зря называю "армия" - это войска, которые готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны. И вместе против нашего государства могут уже сегодня быть задействованы порядка 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тысячи танков, 11 тысяч бронированных машин, около 4 тысяч артиллерийских систем, более тысячи реактивных систем залпового огня и т.д. Все эти войска будут поддерживать 4 и 6 армии военно-воздушных сил РФ. Это реалии, с которыми сегодня живет Украина", - отметил Турчинов.