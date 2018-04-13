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Активисты Amnesty International пикетировали посольство Беларуси в Москве

  • 13.04.2018, 13:16

Правозащитники обратили внимание на проблему смертной казни в Беларуси.

12 апреля активисты международной правозащитной организации Amnesty International провели пикет возле посольства Беларуси в Москве. Правозащитники хотели обратить внимание общественности на проблему смертной казни в Беларуси.

Протестующие держали вышли с плакатами: «Беларусь - последний палач Европы».

Напомним, Беларусь является последней страной в Европе, в которой применяется смертная казнь.


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