«Леонид Моряков вернул память о 20 тысячах белорусах» 1 13.04.2018, 13:22

Леонид Моряков

В Минске отметили юбилей человека, оставившего бизнес ради поиска правды о сталинских репрессиях.

Леониду Морякову, исследователю сталинских репрессий, на днях исполнилось бы 60 лет. Его память почтили вечером в столичном Музее Максима Богдановича, сообщает «Радыё Рацыя».

Рассказывает председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович:

- Первая его книга получилась как своего рода детектив о «Молодняке», о Валерии Макарове, о 30-ые годах. После этого он стал вплотную заниматься историей репрессий. Сначала была книга о писателях, которые были репрессированы, потом были книги о врачах, о священниках, о других людях, которые были репрессированы. В общем подсчитали специалисты, что он вернул в обиход не менее 20 тысяч фамилий граждан Беларуси, которые были репрессированы в 30-ые годы.

Дядя исследователя, Валерий Моряков, был одним из репрессированных литераторов. Осознание этого родства заставило Леонида Морякова бросить успешный бизнес и заняться исследованиями.