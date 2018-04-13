«В этом году в Москве было закупаться вообще невыгодно» 1 13.04.2018, 13:53

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Как отличаются цены на цветы к Радунице в Минске и сколько на них наваривают.

Перед Радуницей в городе стало больше точек продаж искусственных цветов — как на рынках, так и у нелегалов около метро. При этом цены в зависимости от места могут значительно отличаться. Tut.by посмотрел, как разнится стоимость цветов в разных точках, и узнал, сколько наваривают продавцы на этом товаре.

В этом году Радуница выпадает на 17 апреля. А первые продавцы искусственных цветов появились еще за пару недель до праздника. Некоторые специально, чтобы подзаработать, берут отпуска на основной работе и занимают места на рынках. Постоянные продавцы привозят цветы как сезонный товар в дополнение к основному. Пенсионеры скупают цветы на оптовых рынках в Минске и продают букеты в два раза дороже. Журналисты сравнили цены в «Ждановичах», на Комаровском рынке и на стихийных рынках у метро.

«Ждановичи»: оптом дешевле на рубль за цветок

На рынке «Ждановичи» искусственные цветы продают неподалеку от павильонов одежды. Еще несколько точек работает на «Поле чудес». Одни привозят немного цветов и продают их вместе с другими товарами. У других — искусственные украшения занимают всю палатку.

Тут можно купить цветы как оптом, так и в розницу. За ветку оптом выходит дешевле в среднем на рубль.

«Давайте вы купите пять штук и я пять», — договариваются у киосков женщины. Вскладчину они покупают мешок с 10 ветками больших лилий по 3 рубля за штуку. В розницу одна ветка такой же лилии обошлась бы им в 4 рубля.

Такие диалоги на рынке можно услышать часто. Продавцы и сами советуют покупателям договариваться и брать сразу по 10, 20 или 40 цветов.

Тут же оптовики предлагают розы в упаковках по 10 штук за 40 рублей: цветы на невысокой ножке, на одной ветке около 20 бутонов. Эти же розы чуть позже журналисты увидели на стихийных рынках в городе, но уже гораздо дороже.

Продавцы признаются, что товар китайский, а везут его чаще всего из Москвы.

— У меня большие ромашки веткой на шесть цветков стоят по 1,50. Мне отдает их хозяин по 1,10. Он возит с московских рынков, — рассказывает одна из продавщиц.

На рынке «Ждановичи» мелкие невысокие букеты продают по 70 и 90 копеек — это самый дешевый товар. Среди дорогих — большая ветка роз за 9 рублей. Но цена на разных рядах может кардинально отличаться на отдельные виды букетов. Например, те же ромашки в одной точке стоят 1,50 рубля, в другой — 6.

Продавцы говорят, что цена на цветы в первые дни продаж была высокая, а теперь упала.

— Тогда ветку роз за 14 рублей продавали. Теперь ее же — по 10. Времени мало осталось, оптовая и розничная цена теперь одинаковая, — уверяют продавщицы.

Один из продавцов рассказывает, что на рынке продавать цветы невыгодно — цену сильно не поднимешь. Хорошо зарабатывают, по его словам, те, кто торгует возле кладбищ.

— В этом году в Москве было закупаться вообще невыгодно. Сейчас на рынке продают цветы примерно по тем же оптовым ценам. Букеты, что я продаю по 6 рублей, там стоили не меньше 5. Чтобы сравнить цены с московскими, можно съездить на «Экспобел», они там выше примерно на 35%.

Комаровский рынок: дешевые букеты — рубль, дорогие — 10

Весь день на Комаровке многолюдно. На сезонном рынке искусственными цветами торгуют в три ряда.

Журналисты находят те же большие букеты ромашек, которые в «Ждановичах» продают как по 1,50 так и по 6 рублей. Тут они стоят уже минимум 7 рублей. Большая ветка роз на Комаровке, как и в «Ждановичах», стоит 10 рублей. Но покупатели просят продавцов «подобрать что-нибудь за 2−3 рубля».

Один из продавцов рассказывает, какая наценка на цветы на Комаровке.

— Уже давно никто не возит цветы из Польши. Все из Москвы. Видите, например, вот эти красивые розы — их часто выдают за польские. На самом деле все они китайские. Наценка здесь, на рынке, примерно 50%. И у нас цены низкие.

Его коллега дополняет картину. Женщина утверждает, что привозит цветы из Польши. Самые дорогие ветки роз у нее стоят 10 рублей на распродаже. Самый дешевый букетик она продает за рубль.

— Сначала продавала с наценкой, а теперь вот эти букеты по 3 рубля так и распродаю без накрутки.

Разница со «Ждановичами» есть — большинство невысоких средних по размеру букетов тут дороже на 50−70 копеек. Дешевые небольшие цветы на Комаровке продают уже не за 70 копеек, а как минимум за рубль. Цветы средней высоты — по 3 рубля, а в «Ждановичах» по 1,5−2. Лилии вместо 3 рублей тут продают за 6 рублей. Розочки на Комаровке стоят тоже дороже на два рубля — за ветку просят 6 рублей, а за те, что чуть повыше, — около 8.

Но на центральном рынке букеты выглядят лучше. Лепестки уже ровные и распаренные.

Нелегальные продавцы у метро: покупают у оптовиков в Минске и накручивают рубль

Нелегальные продавцы с искусственными цветами появляются в переходах и у метро после обеда.

В переходе на «Пушкинской» у бабушек видим те же китайские розы на 11 бутонов в ветке, которые продавали и в «Ждановичах». На рынке они стоят 30 рублей за пачку с 10 такими букетами. То есть по 3 рубля за штуку. У бабушек с «Пушкинской» цена на ветку поднимается до 4 рублей.

На другой стороне выхода из метро замечаем у мужчины бело-красные невысокие букеты за 6 рублей. В «Ждановичах» их продают по 2,80 за штуку. Накрутка — больше чем в два раза.

Продавцы у метро не особо разговорчивые и не хотят отвечать на вопросы, которые не касаются цены цветов. Но некоторые все же признаются, что все нелегалы стоят сами по себе, без «хозяев». Цветы берут на оптовых рынках в Минске.

— Букеты красивые, но дорого, правда? В Москву тут почти никто не ездит, мы все сами по себе. Кто на «Экспобеле», кто в «Ждановичах» покупает, и рубль накручиваем, — говорит одна из продавщиц.

У метро «Каменная Горка» букет, где около 20 роз, стоит не 4, как в «Ждановичах», а 7 рублей. Букеты из 13 розочек — по 6 рублей. Пионы тут нам предлагают купить по 6 рублей, такие же в «Ждановичах» можно найти за 3.

В целом у метро цветы дешевле трех рублей встречаются очень редко и они скорее на декоративные украшения, а не на букет.

Подсчитываем «навар». Покупка оптом 10 роз обойдется в 40 рублей. Продав каждую ветку у перехода по 7 рублей, люди зарабатывают 30 рублей. Купленные за 2,80 в «Ждановичах» 10 бело-красных букетиков тут продают по 6 рублей, доход — 32 рубля. Перепродажа у метро за 6 рублей купленных оптом 10 пионов по 3 рубля приносит доход в 30 рублей. Итого: за проданные за день 30 искусственных цветов продавец получит 92 рубля чистыми.

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Так что тем, кто хочет сэкономить, лучше ехать в «Ждановичи» и там в складчину с другими покупателями приобретать цветы оптом. Правда, чтобы найти подешевле, придется потратить время и сравнить цены у разных продавцов. На Комаровке без проблем можно выбрать небольшие букеты по 3 рубля. А вот у продавцов у метро цены неоправданно высокие, но в этом случае никуда специально ехать не придется.