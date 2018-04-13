Определились полуфинальные пары Лиги Европы
- 13.04.2018, 13:30
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В Швейцарии состоялась жеребьевка полуфинала футбольного турнира.
По итогам жеребьевки полуфинала Лиги Европы, которая прошла в швейцарском Ньоне, стали известны пары соперников этой стадии, пишет nv.ua.
В полуфинале друг против друга сыграют:
Марсель (Франция) - Зальцбург (Австрия)
Арсенал (Англия) - Атлетико (Испания)
Первые матчи состоятся 26 апреля на поле команд, указанных первыми. Ответные поединки пройдут 3 мая на поле вторых команд.
В финальной игре 16 мая, которая пройдет во французском Лионе, хозяевами поля будет победитель первого полуфинала.
Накануне определились полуфиналисты Лиги Европы. По итогам двух матчей Зальцбург одолел Лацио, Арсенал - ЦСКА, Атлетико - Спортинг, а Марсель - Лейпциг.