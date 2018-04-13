1000-летие Бреста отпразднуют в кредит 2 13.04.2018, 13:35

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Фото: b-g.by

На празднование пойдет $10 миллионов.

1000-летие Бреста отпразднуют в кредит. Cовет министров Беларуси принял постановление (№ 270 от 10 апреля 2018-го) о предоставлении городу бюджетного кредита на эти цели, сообщает Еврорадио.

Тысячелетие Бреста будет отмечаться в 2019 году. К тому времени в городе собираются построить и реконструировать около трех десятков объектов.

В соответствии с постановлением cовмина, Министерство финансов в этом году должно предоставить бюджетный кредит Брестской области в размере 20 миллионов рублей (это около 10 миллионов долларов). Эти деньги Брестчина должна вернуть до конца 2021 года, равными частями ежеквартально.