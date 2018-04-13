Мариуш Блащак: В Катыни заплачена высокая цена за свободу Польши 1 13.04.2018, 13:45

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

В Польше отмечают День памяти жертв Катынского преступления.

Сегодня в Польше – День памяти жертв Катынского преступления. 13 апреля 1943 года немецкое радио сообщило о том, что в катынском лесу были найдены останки нескольких тысяч польских солдат, сообщает «Радио Польша».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в специальном обращении заявил, что массовый расстрел в Катыни, совершенный по приказу Сталина, был призван лишить Польшу элиты страны.

Глава Минобороны Польши напомнил, что от рук НКВД в Катыни, Харькове и Медном погибли тысячи польских офицеров, ученых, юристов, представителей духовенства, врачей и политиков – элита Второй Речи Посполитой.

«Это были герои, которые заплатили самую высокую цену за свободу Польши. Их тайно закапывали в катынском лесу и многих других местах. Трагедия их семей, которые долгое время ничего не знали о судьбе своих близких, - это большая незажившая рана. На протяжении многих лет правду об этом преступлении пытались скрывать. Но этот преступный удар не сломил польского духа и не лишил нас отваги. Сегодня мы можем и хотим громко заявлять об этом геноциде. Мы отдаем дань памяти зверски убитым жертвам Катынского преступления», - сказал глава Минобороны Польши.

13 апреля, по случаю Дня памяти жертв Катынского преступления, по всей Польше проходят мероприятия. Утром премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил цветы и зажег свечи у памятной таблицы в Катынском музее в Варшаве.