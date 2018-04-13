Ким Чен Ын выдвинул свои условия по ядерному разоружению 5 13.04.2018, 14:09

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Ким Чен Ын

Северокорейский лидер готов предоставить дорожную карту по денуклеаризации.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын намерен выдвинуть ряд условий относительно денуклеаризации КНДР, сообщает японская газета Tokyo Shimbun со ссылкой на собственные источники, пишет "Новое Время".

В частности, северокорейский лидер потребует гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.

Об этом шла речь на недавней встрече Ким Чен Ына с китайским лидером Си Цзиньпином, состоявшаяся в Китае, рассказал собеседник Tokyo Shimbun, осведомленный о деталях двусторонних переговоров.

По его словам, Ким Чен Ын также заявил о готовности представить "дорожную карту" этапов денуклеаризации до или после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в ходе переговоров с Си Цзиньпином глава Северной Кореи заверил, что его стране нет необходимости владеть ядерным оружием, если США не будут проводить "враждебную политику" в отношении КНДР.

Вдобавок, как сообщает японская газета, Ким Чен Ын выразил готовность вернуться к шестисторонним переговорам по ядерному разоружению. Ранее в них участвовали Северная и Южная Кореи, США, Япония, Россия и Китай.

КНДР вышла из шестисторонних переговоров в 2004 году.

Ранее и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.

В свою очередь, кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Пхеньяну не следует рассчитывать на то, что США могут отступить от жесткой политики санкций в связи с планируемой между Трампом и Ким Чен Ыном.