Работник «Белкарда»: «Поднимают» зарплаты по документам, а людям сокращают стаж 13.04.2018, 14:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Руководство гродненского предприятия искусственно «повысило» заработную плату ради отчетности.

Активист профсоюза РЭП Анатолий Мышкевич, работник гродненского «Белкарда», утверждает, что руководство искусственно повысило заработную плату ради отчетности и тем самым сократило стаж. Об этом пишет сайт praca-by.info.

Лукашенко в своих выступлениях не раз давал неофициальное распоряжение увеличить заработную плату работникам предприятий. Во второй половине прошлого года в Сети стали появляться распоряжения местных органов власти, предписывающие начальникам предприятий всех форм собственности улучшить благосостояние наемных работников. При этом никаких мер стимуляции экономического роста не было предпринято ни на республиканском, ни на местном уровнях. Многие эксперты рассуждали о том, что зарплата будет подниматься искусственно, ради отчета.

Анатолий Мышкевич, руководитель гражданской инициативы «Гародня», член профсоюза РЭП, по всей вероятности, столкнулся именно с таким случаем искусственно поднятой зарплаты.

Будучи работником «Белкарда», он столкнулся с ситуацией, которая показалась ему незаконной. Активист написал письмо в администрацию Лукашенко:

«Во второй половине 2017 года руководство ОАО «Белкард» отдало распоряжение, чтобы работники предприятия с почасовой оплатой труда писали заявления на отпуск без сохранения заработной платы на один день в неделю. Таким днем была выбрана пятница. Однако, несмотря на наличие указанных заявлений, принятых руководством ОАО «Белкард», работники в такие пятницы привлекались к работе».

Анатолий Мышкевич подчеркивает, что руководство применило административный ресурс, чтобы добиться своих целей, то есть попросту угрожало:

«Указанные заявления рабочие ОАО «Белкард» писали под угрозой лишения премий. Зарплата оставалась точно такой, как и за полный рабочий месяц, учитывая, что работники его отрабатывали».

Активист считает, что такие «отпуска» несут значительный вред работникам:

«Согласно документам, работник отрабатывал не 20 дней, а 16, но получал заработную плату, как отработавший полный месяц. Таким образом, представляется, что на указанном предприятии, согласно финансовой отчетности, зарплату искусственно подняли на 20%. Из вышеизложенного также вытекает, что руководством ОАО «Белкард» уменьшен трудовой стажа рабочих предприятия».

Анатолий Мышкевич требует сделать перерасчет и вернуть работникам в стаж «украденные» дни, а также дать правовую оценку действиям руководства «Белкарда».

В данный момент у Анатолия Мышкевича продолжается конфликт с руководством, вызванный также тем, что он занимался правовой защитой водителей из печально известного автобусного парка Гродно, где водитель совершил попытку суицида во время рабочего дня.