СНБО Украины готовит аналогичные американским санкции против Кремля 13.04.2018, 14:32

Александр Турчинов

Фото: Reuters

Александр Турчинов анонсировал рассмотрение вопроса на следующей неделе.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующей неделе рассмотрит вопрос введения аналогичных американским санкций против Российской Федерации. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, пишет "Зеркало Недели.Украина".

"По поручению президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня, против Российской Федерации, и продублированы санкции, которые приняли Соединённые Штаты и другие, европейские, страны", - сказал Турчинов во время выступления на XI Киевском форуме по безопасности в пятницу.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 36 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали семь олигархов, 17 высокопоставленных чиновников, а также 12 государственных и частных компаний.