Институт журналистики БГУ расформировали 2 13.04.2018, 14:44

В течение последних 10 лет Институт журналистики БГУ состоял из двух факультетов.

13 апреля Совет Белгосуниверситета решил придать самостоятельный статус факультета повышения квалификации кадров и их переподготовки, который входит в структуру Института журналистики, передает «Радыё Свабода». По сути это означает отмену последнего и понижение его статуса до уровня факультета - как это и было до 2008 года.

Как сказала начальник пресс-службы БГУ Елена Марцулевич, решение переименовать Институт журналистики БГУ пока не принято.

В течение последних 10 лет Институт журналистики БГУ состоял из двух факультетов - журналистики и повышения квалификации и переподготовки кадров.

Сейчас факультет повышения квалификации выводится из состава Института журналистики.

«Принято решение о предоставлении самостоятельного статуса факультета повышения квалификации кадров и их переподготовки. Этот факультет будет иметь статус единого научно-методического и координационного центра дополнительного образования взрослых в комплексе БГУ», - сказала Елена Марцулевич.

Это решение вызвано «расширением деятельности в сфере дополнительного образования, усилением экспорта образовательных услуг и усовершенствованием системы дополнительного образования».

«Когда один факультет выводится из структуры Института, значит, скорее всего, будет функционировать факультет журналистики. Но сейчас стоит вопрос про его переименование. Ему будет придан импульс для дальнейшего развития», - сказала Елена Марцулевич.

Вчера стало известно, что директор Института журналистики Сергей Дубовик был отправлен в отставку во время нахождения в отпуске. Сведущие источники объяснили, что создать на базе Института журналистики факультет повышения квалификации было его идеей.

Инициативу реформировать Институт журналистики связывают с приходом нового ректора БГУ Андрея Короля. Дубовик якобы был против.

Обязанности директора факультета журналистики пока выполняет заместитель Дубовика Ольга Руденко. Кто станет новым главой журфаке, будет решаться «в рабочем порядке», сказали в пресс-службе БГУ.

В феврале Институт журналистики БГУ попал в скандал, связанный с отчислением со второго курса лидера «Моладзі БНФ» Анны Смилевич.

28 февраля уволили с должности многолетнего директора Института бизнеса и менеджмента БГУ Владимира Апанасовичa. В разговоре с журналистами Апанасович не исключил, что его увольнение частично связано с приходом нового ректора и оптимизацией университета.