Китай испытал аналог ракеты, о которой говорил Путин 1 13.04.2018, 14:51

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В ЦРУ китайская ракета получила кодовое обозначение CH-AS-X-13.

В условиях строгой секретности китайские военные провели испытания новой аэробаллистической ракеты, которая является аналогом российского «Кинжала», сообщают «Известия».

В ЦРУ китайская ракета получила обозначение CH-AS-X-13. По сведениям разведки, она представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с дальностью полета до 3 тыс. км.

Впервые китайцы испытали эту ракету в конце 2016 года, последнее испытание было зафиксировано в 2018 году. Пуск ракеты производился с реактивного бомбардировщика H6X1/H-6N (лицензионной копии советского Ту-16), который обладает возможностью дозаправки в воздухе. В Вашингтоне полагают, что ракета будет готова к запуску в 2025 году.