Архитектор 38 лет cоздавал модель Древнего Рима 13.04.2018, 15:11

На первый взгляд кажется, что это просто фотография.

Модель называется Plastico di Roma Imperiale. Чтобы с максимальной точностью воссоздать все здания, водоемы, мосты и другие сооружения, потребовалось много лет научных исследований и кропотливой работы архитекторов, пишет «Вокруг Света».

Работа над созданием гипсового макета Древнего Рима началась еще в 1933 году, по личному приказу Муссолини. Визуализацию исторических данных поручили археологу Итало Гисмонди (Italo Gismondi).

При создании модели Гисмонди сверялся с картами таких памятников архитектуры, как Колизей и Пантеон. Первый вариант имел размеры 16 на 16 метров и в 1955 году был установлен в Музее римской цивилизации.

Но позже архитектор решил расширить макет и трудился над ним до 1971 года. Таким образом вся работа заняла целых 38 лет. Это самый подробный и точный с точки зрения науки образец Рима времен правления Константина I.

Теперь все желающие могут увидеть, каким был Рим в IV веке. Музей римской цивилизации ежегодно посещают миллионы туристов, а сама модель даже послужила «съемочной площадкой» в фильме Ридли Скотта «Гладиатор» (2000).