Как госпрофсоюзы «защищают» своих членов 1 13.04.2018, 15:20

Работники могилевского сельхозпредприятия обратились за настоящей защитой в независимый профсоюз РЭП.

К лидеру РЭП в Могилеве Алексею Евгенову обратились работники сельхозпредприятия «Нива-Агро» с рассказом о том, чем обернулось для них обращение за защитой в отраслевой профсоюз. Об этом сообщает praca-by.info.

Работники сельзохпредприятия из Климовичского района «Нива-Агро» посчитали, что их незаконно лишили премии и оскорбили; в прокуратуре, куда они обратились за консультацией, им посоветовали совершенно верный, с точки зрения законодательства, алгоритм действий: обратиться в комиссию по трудовым спорам на предприятии.

Животноводы так и сделали; кроме того, узнав о бесплатных консультациях, которые проводил их отраслевой профсоюз агропромышленного комплекса (АПК), пришли на такую консультацию к Алексею Рымше. Он ничего не предпринял, а когда работники продолжили борьбу за свои права, высказал свое недовольство; работникам стали угрожать, наказывать за каждую мелочь и очень быстро уволили.

В независимый профсоюз РЭП животноводы «Нивы-Агро» обратились, чтобы предать огласке «помощь» профсоюза АПК. Сайт опубликовал их письмо с незначительными сокращениями:

«18 декабря вошли делать подкидку кормов, в это время стал заезжать кормораздатчик, шла дойка четвёртой секции, и коровы по одной медленно выходили из доильного зала. Чтобы пропустить кормораздатчик, мы перекрыли центральный проход на 1-2 минуты. В это время вышла ветврач и начала на нас кричать нецензурными славами. Ветврач и начальник комплекса Чуклеев В.В – родственники. Она на следующий день написала на нас докладную о том, что мы препятствовали вакцинации и задержали дойку, хотя коровы шли из дойки. Мы на эту докладную написали объяснительную: три животновода и тракторист. Трактористу сделали замечание, а нас троих лишают всех надбавок за декабрь.

Мы обратились к помощнику прокурора, объяснили ситуацию, она нам посоветовала сначала обратиться в комиссию по трудовым спорам. Мы обратились в комиссию, они пообещали разобраться. Ждали разборок, время шло, но никто не приехал. В районной газете было объявление и рекламировали по телевизору, что будут проводиться приемы профсоюзными инспекторами. В Климовичском районе принимал Алексей Рымша, на приёме присутствовал районный председатель профсоюзов Гришанов, они нас внимательно выслушали и пообещали, что разберутся в ближайшее время. Рымша в течение месяца не выехал, выехала комиссия по трудовым спорам.

В декабре нас лишили больше 130 рублей премии, и со стороны комиссии по трудовым спорам пошли угрозы: «Работы нет, а вы жалуетесь». Мы после решения комиссии позвонили на горячую линию газеты «Белорусский час», корреспондент выехала очень быстро. Всполошились все. Через пару дней выехал и Рымша, нас пригласили в контору «Нива-Агро».

Прямо с порога Рымша нам сказал:

– Что, не могли дождаться приезда? Это не понравилось моему начальнику и мне тоже.

– А сколько можно было ждать? Деньги удержаны с зарплаты, и по каждой мелочи пишем объяснительные.

Мы обращались к нему не только по лишению премиальных, но и насчёт зарплаты. В октябре 2016 г мы подписали уведомление о снижении зарплаты, тоже под натиском: «Кто не подпишет, с тем через две недели договор будет расторгнут». После подписания зарплату урезали наполовину. Мы обращались и из-за разрывного графика работы, но никто не думает про людей.

Расчетный листок одного из животноводов после лишения премии

После нашего обращения пошли докладные. 7 февраля почистили кормовые столы, выбросили отходы на кормовой проход; приехал директор, глянул с края сарая и сказал начальнику взять с нас объяснительные, за это нам дали замечание.

8 февраля получили выговор за то, что поздно дали трактор, и мы не успели почистить все сараи, все объяснительные имеются в отделе кадров.

После выхода статьи нас еще заставляли писать объяснительные за поломанные с осени двери. Мы отказались, хотя за два года у нас не было ни одного взыскания.

Мы приезжаем 28 марта на работу, приезжает отдел кадров с уведомлением об увольнении по статье (34 пункт 4), мы подписывать отказались, она сказала: «Или вы пишете «по собственному», или к вечеру мы привезём вам трудовые по статье». Под натиском нас заставили написать заявления на увольнение по собственному желанию, и мы потеряли веру в справедливость.

Помогите разобраться: за что нас хотели уволить «по статье»? И за что рассчитали?»