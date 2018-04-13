В Брюсселе создают мемориал по мотивам Хатыни 13.04.2018, 15:28

Автор памятника - создатель белорусской церкви в Лондоне Цвай Со.

Цвай Со работал над проектом 9 месяцев. В конкурсе он обошел 38 конкурентов, и теперь именно ему до 23 августа, Дня памяти жертв тоталитаризма, предстоит создание мемориала памяти жертв тоталитаризма в ХХ веке, пишет kp.by.

В центре его работы – судьбы арестованных и высланных из разных стран людей. Архитектор расскажет о них при помощи их увеличенных писем. А в самом центре площади Жана Рея в Европейском квартале Брюсселя разместят стальную панель, под которой будут и сами письма жертв тоталитарных режимов и их близких.

- Это одна из самых мрачных глав в истории человечества в ХХ веке, потому проект стал для меня особенным. А источником вдохновения были мемориал в виде туфель на берегу Дуная в Будапеште и белорусская Хатынь. Я давно знал о нем, но впервые побывал там в 2017-м. Признаться, меня очень впечатлило, что в Беларуси есть место, где собрана земля из всех сожженных деревень. По сути, в своей работе я заменил эту символическую землю письмами, - рассказывает Цвай Со журналистам..

Принятое архитектором архитектурное и художественное решение довольно необычное. По его словам, тут есть определенная связь с тем местом, где появится мемориал:

- Брюссель не знал, что такое тоталитаризм. А чтобы сделать мемориальный комплекс значимым, нужно было собрать письма со всего мира в Брюссель. Так, я помещаю буквы на землю, чтобы тонко символизировать отношение безразличия, которое можно найти во всех тоталитарных режимах, которые молчат о совершенных ими преступлениях. Так что говорить в мемориале будут сами письма.

Теперь в распоряжении Цвая Со есть порядка 40 тысяч писем, связанных с темой мемориала, из архивов различных организаций и собраний частных лиц. Белорусский вклад представлен 5 письмами из личного архива друга архитектора, который передал ему 5 писем своего родственника, который погиб в ГУЛАГе.