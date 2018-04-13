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Путин стал капризным и подозрительным

  • Павел Баев
  • 13.04.2018, 15:30
Владимир Путин

Новый президентский срок Путина начался не лучшим образом.

В прошлую пятницу, 6 апреля, Департамент казначейства США обнародовал новый список жестких санкций против российских бизнесменов, политиков и компаний. Сам факт его публикации не вызвал особых потрясений – наказание уже нависало над Москвой несколько недель.

Неожиданностью стали выбор времени для огласки и состав списка: в нем меньше олигархов и больше, чем ожидалось, политиков. Санкции – следующий шаг западных демократий после скоординированной высылки более сотни российских дипломатов в связи с предполагаемой ролью Москвы в отравлении бывшего российского двойного агента и его дочери нервно-паралитическим веществом в Солсбери, Великобритания.

В Кремле ожидали, что их решительная реакция на высылку дипломатов заставит Запад дважды подумать о дальнейшей эскалации. Но нанесен новый удар, попавший аккурат по больному месту – личным интересам приверженцев Кремля, чьи ликвидные активы хранятся в безопасных местах – в Лондоне и Майями.

Поначалу российская элита, подпадающая под новые санкции, заверяла в своей благосклонности, но представители десятков стран решили, что настал момент подумать. Президенту РФ Владимиру Путину нужно бы вселить уверенность в своих соратников, но пока ему не удалось подготовить убедительный ответ.

По сравнению с так называемым «кремлевским списком», обнародованным Министерством финансов в прошлом январе, этот список куда лучше подготовлен. Он направлен на несколько групп людей, имеющих отношение к случаям российской агрессии; в особенности причастных к аннексии Крыма в 2014 году, но сумевших избежать наказания. Сокрушительный удар был нанесен по Олегу Дерипаске и его бизнес-империи. И хотя при оглашении новых санкций министр финансов Стивен Мнучин не упоминал ничего подобного, вероятной причиной считают причастность Дерипаски к финансированию вмешательства в президентские выборы США 2016 года. Алексей Навальный, лидер российский оппозиции, часто уличающий Дерипаску в масштабной коррупции, «аплодирует стоя» такому наказанию.

Но при этом жалеет, что в списке отсутствуют Алишер Усманов и Роман Абрамович. Различные бенефициары российского кланово-олигархического капитализма с радостью приняли новость о санкциях против Аркадия Вексельберга, который был предельно осторожен в своих связях с Кремлем. А вот наличие юных дарований из «нового поколения» Кирила Шамалова и Игоря Ротенберга свидетельствует о том, что члены семей ближайшего окружения Путина также находятся под ударом.

Новые санкции усиливают давление на путинских шпионов, покровителей и сотрудников правоохранительных органов. Что важно – под прицелом и Виктор Золотов, многолетний глава Путинской спецслужбы и командующий войсками национальной гвардии. Эта новосозданная армия численностью 330 тыс. бойцов – главная сила Кремля против публичных протестов вроде митингов из-за ядовитых отходов местной переполненной свалки в Московской области. Приоритетное бюджетное финансирование национальной гвардии раздражало другие спецслужбы. Они продолжают конкурировать друг с другом в хищническом изъятии ренты и непосредственном захвате частных (хоть и связанных с политикой) предприятий, пример – недавние случаи против Зиявудина и Магомеда Магомедова.

Такие «перепалки» часто маскируются под операции по борьбе с коррупцией, в ходе которых за решетку демонстративно упекают сотрудников среднего звена таможни или военных, в то время как крупные мошенники вроде Сулимана Керимова или Андрея Скоча, включенные в казначейский список, остаются под иммунитетом от обвинения в России.

Как правило, вышеупомянутые лица идентифицируют ухудшение своего личного состояния с ущербом для национальных интересов России, а потому именно они требуют от Москвы ответа на санкции США. В МИД России на прошлой неделе яро отрицали причастность к химической атаке в Великобритании. Оружие нападения – нервно-паралитическое вещество, произведенное на военном исследовательском объекте в Шиханах.

Тем не менее, такая агрессивная риторика не сдержала международное возмущение: Россия не получила поддержки как в Организации по запрету химического оружия, так и на заседании Совета Безопасности ООН. Возможно, российская дипломатия действительно отчаялась, но высшее руководство во главе с министром обороны Сергеем Шойгу заняли бескомпромиссную антизападную позицию на недавней конференции по безопасности в Москве.

На Путина оказывают слишком большое давление, чтобы он мог дать тот «жесткий ответ», который обещали в Министерстве иностранных дел. Демонстрация ядерной мощи России могла бы стать неплохим вариантом, но шесть недель назад Путин уже выступал с напыщенной «ракетной речью», которая, по сути, не смогла улучшить международный статус России. Когда в конце 2012 года в США был утвержден Закон об ответственности за соблюдение верховенства закона имени Сергея Магнитского, Путин отплатил запретом на усыновление американцами детей из России; подобная «ассиметричная реакция» может быть ответом и в этот раз.

Театром для использования нерешительности США может стать Сирия. Но последний трехсторонний договор между Турцией, Ираном и Россией, подписанный в Анкаре, не дал Путину каких-либо зацепок. Эксперты в Москве предупреждают, что любая экспроприация американских бизнес-активов в РФ нанесет ущерб российской экономике. Но желание нанести удар может оправдывать даже угрозу экономике.

Заставляет задуматься лишь перспектива возможного визита Путина в Вашингтон. Российский лидер уверен в своей способности «дружить» с трудными коллегами. Но его потребность в успешной встрече делает Путина уязвимым по отношению к президенту США. К тому же, упреки Дональда Трампа в сторону России и Ирана за поддержку Башара аль-Асада после последней химической атаки в Сирии, скорее всего, только уменьшит поле для маневра.

Новый президентский срок Путина начался не лучшим образом, как на внутриполитической, так и на международной аренах. Будучи стареющим самодержцем, он стал капризным и подозрительным к интригам в своем дворе; потребность утвердить личное господство растет. Кадровые перестановки часто выручали в таких случаях, но на данный момент сложно заменить даже некомпетентного Алексея Миллера в Газпроме или скомпрометированного Андрея Костина в ВТБ Банке: они хвастаются тем, что дослужились до получения санкций США. Руководители спецслужб хотят нанести удар в ответ США, но Путин все еще не собирается отказываться от поиска способов манипулирования Трампом.

Под возмездие может попасть внутренняя оппозиция – этот разрозненный лагерь, в котором приветствовали санкции США, является более легкой мишенью. Затягивание репрессивных винтов дает иллюзию большего контроля, но лишь до следующей проверки реальностью.

Павел Баев, «Новое Время»


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