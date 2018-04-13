Беларусь попала в десятку стран, где чаще всего воруют предметы искусства 13.04.2018, 15:37

Кража предметов искусства — большой бизнес.

Составители рейтинга отмечают, что в европейских странах, попавших в Топ-10, помимо высокого уровня краж, фиксируется хорошая раскрываемость преступлений и процент возвращенных похищенных предметов, пишет thinktanks.by.

Компания Eelementpaints составила рейтинг стран, где чаще всего крадут произведения искусства. В исследовании были изучены 4612 записей Интерпола за 1991 — 2017 годы по 192 странам.

«Кража предметов искусства — большой бизнес. Потери от таких краж оцениваются в 4 — 6 миллиардов долларов по всему миру», — утверждают в Eelementpaints. Авторы исследования также напоминают, что по обороту средств данная сфера уступает, разве что, наркоторговле, отмыванию денег и торговле оружием.

"Страны, которые недавно находились в состоянии войны, являются наиболее уязвимыми для краж предметов искусства. В первую четверку входят Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия. Хуже всего, что огромная часть украденных произведений искусства так и не была возвращена или восстановлена", - говорится в исследовании.

Далее отмечается, что следующие семь стран рейтинга — все из Европы: Франция, Австрия, Германия, Украина, Румыния, Беларусь, Сербия.

"В целом европейские страны добиваются возвращения похищенного лучше, чем государства в других регионах", - отмечают в Eelementpaints.

Таким образом, Беларусь находится на 10-м месте Топ-10.

Россия в своеобразном рейтинге расположилась на 24 месте из 25 стран-участниц, США на 22-ом.

Какие предметы чаще всего воруют, например, в Беларуси - не поясняется.

В целом констатируется, что большую часть похищенных предметов составляют скульптуры и картины, керамика, золотые и серебряные украшения, а также оружие (декоративные щиты, холодное оружие, инкрустированное драгоценными камнями).

"Большинство из украденного - работы, созданные за последние 300 лет. Это может быть связано с тем, что произведения искусства из новейшей истории являются наиболее распространенными и, следовательно, их проще всего украсть", - отмечается в исследовании.

В нем также сообщается, что краденное, как правило, скупают ценители предметов искусства из Европы, независимо от того, на каком континенте была совершена кража. При этом наибольшее количество украденных ценностей оседает в Париже.