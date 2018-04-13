Экономист: Доллар в Беларуси может значительно подорожать 1 13.04.2018, 15:42

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На валютном рынке явно царит паника.

Это вполне реально в ближайшем будущем, если российский рубль не восстановится. Динамика курсов валют в Беларуси на этой неделе обусловлена событиями в России.

Из-за расширения санкций со стороны США российский рынок столкнулся с бегством капитала, к которому, по всей вероятности, добавилась и спекулятивная атака, пишет Жанна Кулакова для сайта Myfin.by.

– За два торговых дня российский рубль потерял к бивалютной корзине ЦБ РФ 8,3%, и падение пока продолжается.

На рынке явно царит паника, и пока она не уляжется, трудно с уверенностью прогнозировать, насколько глубоким окажется падение. Однако очень велика вероятность, что вскоре начнется коррекция, и российский рубль укрепится. Тем более что резко подешевевшие акции и рубль – хороший повод за невысокую цену закупиться ценными бумагами и валютой.

Возможные негативные последствия для валютного рынка Беларуси пока что сглаживаются через курс российского рубля – он значительно упал. По итогам торгов 10 апреля курс российского рубля составил 3,2507, и это самый низкий уровень с августа 2017 года. Такое падение может негативно отразиться на экспорте – торговая зависимость Беларуси от России никуда не исчезла. Из-за укрепления белорусского рубля к российскому товары белорусского производства дорожают для россиян. Это может привести к сокращению экспортной выручки и ослаблению белорусского рубля.

По всей вероятности, курс российского рубля в Беларуси в обозримом будущем вернется к отметке 3,4. Если при этом курс российского рубля в России останется на текущих отметках, то курс доллара в Беларуси приблизится к отметке 2,1.

Если бы не сегодняшнее падение курса российского рубля, то доллар уже сегодня стоил бы примерно столько.

Если российский рубль все же скорректируется и курс доллара в России упадет с текущих 63 до 60 рублей, то курс доллара в Беларуси может вырасти примерно до 2,05 (при условии возврата курса российского рубля к отметке 3,4). Эти расчеты актуальны для текущего соотношения евро и доллара (1,235).

В любом случае, не думаю, что белорусам стоит рассчитывать на быстрый возврат курса доллара к отметке 1,95 – российская экономика в любом случае пострадала из-за санкций, и российский рубль еще долго останется более слабым, чем был всего несколько дней назад.

Кроме того, важно понимать, что в нынешней политической ситуации геополитические риски для российского рубля будут сохраняться всегда.

Некоторые из них известны – например, сейчас в США будет рассматриваться законопроект о запрете на инвестиции в российские облигации. Если его примут – распродажа российских активов продолжится (к слову, на руках нерезидентов находится примерно треть всех выпущенных облигаций федерального займа).

Но данная ситуация – скорее, исключение из правил, чаще геополитические факторы всплывают неожиданно, произойти это может в любой момент. Об этом нужно помнить всем, для кого важны курсы валют в Беларуси и в России.