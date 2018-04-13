СБУ: Россия хочет ввести войска в Украину под предлогом защиты русскоязычных 9 13.04.2018, 16:14

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Акция планируется уже осенью.

Служба безопасности Украины имеет информацию о планах России создать предпосылки для введения войск на украинскую территорию осенью 2018 года под предлогом защиты прав русскоязычного населения. Об этом 13 апреля в Киеве заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, сообщает cайт «Крым.Реалии».

По его словам, для этого российские власти планируют привлечь криминалитет, «титушек» для битья участников мероприятий, организованных в защиту русского языка.

«Акция планируется уже осенью. Но мы не дадим реализовать эти планы», – сказал Кононенко.

Между тем, на форуме безопасности в Киеве секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Россия готовит многотысячный военный потенциал в аннексированном Крыму, на оккупированной части Донбасса, а также на границе с Украиной.

Ранее в этом месяце президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил, что в украинских тюрьмах находится 23 российских солдата и офицера, о присутствии которых на Донбассе Россия заявляет, что «их там нет».

А министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Россия на границе с Украиной сосредоточила войска численностью более 77 тысяч человек.