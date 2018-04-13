Почему ввели дорожный налог, если топливные акцизы остались 6 13.04.2018, 16:29

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Куда уходят деньги?

«АиФ» собрал наиболее часто встречающиеся вопросы на тему дорожного налога, в которых помог разобраться магистр экономики, эксперт исследовательского центра BIPART Владимир Ковалкин, доступно рассказав о законодательных нюансах.

- Справедливо ли введение дорожного налога?

- Прежде всего, хочу сказать о своей принципиальной позиции: финансирование дорог необходимо – их нужно строить, ремонтировать, реконструировать. Нормальная практика, когда для этих целей вводится налогообложение, и, безусловно, большая нагрузка при этом должна ложиться на автомобилистов: в первую очередь, на коммерческий транспорт и грузоперевозчиков; во вторую - на частных автовладельцев.

В третью очередь, на эти же цели должны скидываться и все остальные, поскольку от качественных дорог эффект получают не только коммерческий транспорт и автомобилисты, но и все общество в целом. В конце концов, если у кого-то нет автомобиля, он может вызвать такси или на автобусе доехать туда, куда ему нужно. И чем лучше дороги – тем комфортнее поездка.

Другой вопрос, что дорожный налог в нынешнем его виде несправедлив, о чем уже неоднократно говорилось: кто-то ездит круглый год и очень много, кто-то - в весенне-летний сезон несколько раз в месяц, но платят все одинаково. Получается, что малоимущие пенсионеры, которые ездят нечасто, спонсируют тех, кто интенсивно использует дороги в коммерческих целях.

А перераспределение средств от бедных, кто мало потребляет, к богатым, кто потребляет много, в принципе несправедливо.

Какой вариант был бы справедливым? Использование дифференцированного подхода, когда автовладелец платит тогда, когда ездит. Когда не ездит – не платит. И чем больше он ездит, тем больше вкладывает в строительство и ремонт дорог. Более справедливый налог, чем включение его в стоимость акцизов на топливо или самого топлива, придумать сложно.

Экскурс в историю

- Почему был введен дорожный налог, если мы его уже уплачиваем?

- Предлагаю опираться исключительно на факты: Закон «О дорожных фондах в Республике Беларусь» был принят 23 декабря 1991 года, и с тех пор неоднократно претерпевал изменения. В 2006 году в результате очередных изменений были отменены налоги с покупки и продажи автомобильного топлива, а акцизы на топливо, наоборот, остались и выросли в 2,5 раза. Как следовало из бюджета на 2006 год, они шли в доход дорожного фонда.

В 2007 году величину акцизов сначала уменьшили в 2,5 раза, потом увеличили в 2,4. До 2008 года, как сообщала БелТА, «дорожный фонд формировался за счет поступлений от взимания налога с юридических лиц в размере 1% выручки и 20% поступлений от взимания акциза на нефтепродукты». В 2008 году снова были внесены изменения и дополнения. «С августа отдельный Дорожный фонд был упразднен, а оборотный налог отменен в качестве одной из мер оптимизации налоговой нагрузки, что положительно сказалось на себестоимости продукции, товаров и услуг.

При этом финансирование дорог предполагалось осуществлять за счет отчислений из консолидированного бюджета, сохранив прежний объем финансирования исходя из установленных нормативов. Планировалось также сохранить целевую направленность использования поступлений от взимания акциза на автомобильное топливо. Однако на практике выделение средств существенно сократилось». То есть топливные акцизы перестали принимать участие в формировании дорожных фондов и стали распределяться в республиканский бюджет.

То, что из-за такого перераспределения денег для дорожных мероприятий стало не хватать, косвенно подтверждается тем, что, например, в бюджете 2010 года по сравнению с 2009-м расходы на дорожное хозяйство сократились в 2 раза. Руководство «Белавтодора» тогда заявляло о сокращении объема ремонта более чем в 100 раз.

В 2015 году была введена государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. То есть резюмирую: налог, заложенный в стоимость топлива и предусмотренный для ремонта дорог, отменили, а эту сумму добавили к акцизам, которые до 2008 года целевым образом поступали на ремонт дорог. После 2008 года их перенаправили в республиканский бюджет.

Поэтому у людей и возникают вопросы: почему немалый акциз на топливо (ставка акциза за 1 тонну автомобильного бензина, не соответствующего классу 5, в первом полугодии 2018 года установлена на уровне 553,74 рубля, во втором – 580,11 рубля; ставка акциза по бензину класса 5 – на уровне 321,48 и 336,9 рубля соответственно), который был предназначен для ремонта и строительства дорог, все продолжают платить, но он используется на другие нужды? Поэтому и звучат предложения вернуть все на круги своя – направить топливные акцизы на ремонт и строительство дорог.

Кстати, когда вводили госпошлину на допуск к участию в дорожном движении, подчеркивали, что это целевые деньги. «Кроме как на реконструкцию, модернизацию и капитальное строительство дорог они использоваться не могут», - цитировала слова заместителя министра финансов Дмитрия Клюйко БелТА. Однако, как следует из материалов главного управления бюджетной политики Министерства финансов, опубликованных в ведомственном журнале «Финансы, учет, аудит» в 2015 году, в 2016 году уже предлагалось «расширить направления использования средств, полученных от «транспортного налога», дополнив их текущим ремонтом дорог».

И сейчас люди выражают обеспокоенность, что из-за нехватки средств будут продумываться поиски новых путей финансовых поступлений.

- Прислушиваются ли власти к тому, что говорят люди? Или это бесполезно?

- Обычно решаются те проблемы, которые не замалчиваются, о которых люди доносят информацию до властей и когда есть общественный резонанс. Как правило, если люди молчат - значит, их все устраивает.

Например, в апреле 2017 года Лукашенко на совещании по вопросу развития местных автомобильных дорог поручил в течение трех-четырех лет привести в порядок местную дорожную сеть. «Стоит задача выявить в ходе совещания факторы, приведшие к неудовлетворительному состоянию местных дорог, найти пути решения имеющихся проблем», - заявил Лукашенко.

А в 2016-2017 гг. жители Пинска и других райцентров собирали подписи по поводу того, что дороги местного значения не соответствуют заявленному качеству – они в ямах, колдобинах. Хотя, как отмечалось при сборе подписей, дорожный сбор уплачивается, но идет на строительство дорог республиканского значения, по которым люди не ездят.

После совещания у Лукашенко министр финансов Владимир Амарин сообщил, что на приведение в порядок местных автодорог в 2017-2020 годах будет направлено около 900 млн рублей.