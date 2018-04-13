Названа основная составляющая любой эффективной диеты 13.04.2018, 16:44

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Ученые давно ведут дискуссию о том, какая диета наиболее полезная.

В итоге они пришли к выводу, что главное не соблюдать какую-то диету, а просто увеличить количество белка в рационе.

Это, прежде всего, рыба, мясо, тофу, соя. Проблема в том, что за последние пол столетия в развитых странах количество белка в рационе людей резко упало. Это провело к тому, что появилась проблема ожирения, так как увеличилось количество углеводов и жиров в пище, пишет healthystyle.info.

Достаточное количество белка в еде нормализует вес и чувство голода. Важно чтобы в рационе был баланс между белками, жирами и углеводами.