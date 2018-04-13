Всемирный день рок-н-ролла: 10 хитов, которые невозможно забыть 6 13.04.2018, 17:01

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Сегодня, 13 апреля, отмечают Всемирный день рок-н-ролла.

Праздновать его или нет, решать вам, но вот вспомнить старые добрые хиты и поностальгировать или потанцевать – точно не помешает.

Это праздник музыкантов и меломанов, для которых рок-н-ролл стал не просто жанром, но и стилем жизни. Отмечать его решили после записи сингла Rock Around The Clock Билла Хейли. Песня была записана 12 апреля 1954 года, а День рок-н-ролла стали отмечать днем позже, пишет nv.ua.

Хит Rock Around The Clock стал знаковым, стремительно преодолел границы США и разлетелся по всем континентам и странам. Такая музыка шла вразрез с устоявшимися традициями и бросила вызов обществу.

Вторая половина XX века – это взрыв новых имен и смелых музыкальных экспериментов. Эфиры разрывали: Элвис Пресли, Чак Берри, Бадди Холли, Литл Ричард, The Beatles.

А теперь наушники погромче и давайте слушать музыку. Рок-н-ролл жив!