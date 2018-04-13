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Илье Воловику срочно нужна медпомощь в тюрьме

  • 13.04.2018, 16:51
Вячеслав Косинеров
Фото: TUT.BY / Дарья Бурякина

Тюремные врачи отказываются помогать активисту, потому что у них нет оборудования.

Активист Вячеслав Косинеров рассказал в «Фейсбуке» о состоянии здоровья заключенного активиста Ильи Воловика, которого осудили на 10 лет колонии.

Вячеслав Косинеров утверждает, что у парня серьезные проблемы со здоровьем:

«Кроме куска иглы, который до сих пор находится в руке заключенного (тюремные врачи отказываются помогать Илье, потому что у них нет оборудования), у Воловика большие проблемы с почками, а точнее камнями.

Во время пребывания в местной больнице (там ему поставили диагноз – острый панкреатит), он лежал под капельницей и один камень «вышел». Этот «камень» родственники забрали и отнесли к урологу для консультации. Такие «камни» растут как коралл и вгрызаются в почку, уничтожая её. Илье срочно нужно УЗИ, потому что иначе невозможно организовать нужную помощь и лечение», - написал активист.


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