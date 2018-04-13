Новые улики: почту Юлии Скрипаль взламывали еще пять лет назад 1 13.04.2018, 17:08

1,327

Фото: Getty Images

Киберспециалисты ГРУ пытались взломать электронные адреса, зарегистрированные на дочь Скрипаля.

Великобритания представила партнерам по НАТО дополнительные доказательства причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, пишет bbc.com.

Новые подробности содержатся в письме советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

"Только у России есть технические возможности, опыт и мотив", - говорится в письме.

После распада Советского Союза российская программа по разработке химического оружия продолжилась. К 1993 году, когда Россия подписала Конвенцию о нераспространении химического оружия, некоторые "Новички", вероятно, уже прошли испытания и поступили в распоряжение российских военных, пишет Седвилл. Российская сторона не сообщала западным партнерам о разработке "Новичка".

"В середине 2000-х президент Путин имел непосредственное отношение к российской программе по химическому оружию. Крайне маловероятно, что какая-нибудь другая бывшая советская республика (за исключением России) также имела программу разработки боевого химического оружия после обретения независимости. Также маловероятно, что "Новичок" могли разработать и применить негосударственные структуры (например, криминальная или террористическая группировка), особенно с учетом степени чистоты, которую подтвердила ОЗХО", - пишет Седвилл.

Британский советник по национальной безопасности также отмечает, что Россию и раньше обвиняли в убийствах по заказу властей. Так, например, общественное дознание по делу Александра Литвиненко пришло к выводу, что его отравили радиоактивным полонием-210; ФСБ, скорее всего, руководила операцией, а президент Путин "скорее всего, ее одобрил", пишет Седвилл.

"В 2000-х Россия начала программу, в рамках которой изучались способы доставки химического оружия; обращению с этим оружием обучали личный состав спецподразделений. Впоследствии в рамках этой программы изучали способы применения нервно-паралитических веществ, в том числе возможности их нанесения на дверные ручки. В течение последних 10 лет, Россия производила и хранила небольшие количества "Новичков" по этой программе", - утверждает Седвилл. Он не указывает источник этих данных.

Наконец, Седвилл указывает, что российские спецслужбы и раньше демонстрировали интерес к семье Скрипалей. Так, например, еще в 2013 году, киберспециалисты ГРУ пытались взломать электронные адреса, зарегистрированные на Юлию Скрипаль. Более подробных сведений об этих атаках в письме нет.

По словам Седвилла, открытые сведения и данные разведки указывают на то, что еще в 1980-е годы Советский Союз разработал новый класс нервно-паралитических веществ "четвертого поколения". Вещества, разработанные в рамках программы "Фолиант", назвали "Новичками".

По всей видимости, "Новички" разрабатывались для того, чтобы их не смогли обнаружить на Западе, и для того, чтобы обойти международный контроль над химическим оружием. Российские власти раньше производили "Новичок" и по-прежнему могут его производить, говорится в письме.

Отравление в Солсбери

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 12 марта, заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".