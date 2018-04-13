Японский тренер ФК «Осиповичи»: Зарплата для меня не главное 1 13.04.2018, 17:26

Аллен Нишие

Аллен Нишие будет тренировать футбольный клуб третьего дивизиона.

Все идет к тому, что за второй лигой в этом году будет интереснее наблюдать, нежели за первой. По крайней мере уже есть два прекрасных повода смотреть Д3.

В третьем дивизионе сыграют реинкарнированные «Крумкачы», продавшие за неделю абонементов больше, чем «Ислочь» и «Минск». Но еще более любопытная новость пришла в среду из Осиповичей. Тренерский штаб местной команды пополнил японский специалист Аллен Нишие. Тарас Щирый узнал, как азиата занесло в Могилевскую область, пишет «Трибуна».

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Прошлый сезон для скромных «Осиповичей» получился очень непростым. Впервые за 15 лет команда вышла в первую лигу, но ее зимой неожиданно покинул бессменный тренер и директор Александр Кончиц, уехавший работать в сахарный «Слуцк». Фишки и планшет в руки взял действующий футболист Денис Дригалев, а за административную часть отвечать начал выпускник Института журналистики БГУ Павел Остроух.

В итоге «бело-зеленые» заняли 15-е место в чемпионате и вылетели. А поздней осенью клубу поступило достаточно неожиданное предложение. Японец Аллен Нишие, проживавший долгое время в Чехии, вместе с другом вышел на «Осиповичи» и сам предложил свои услуги в качестве тренера.

- В конце чемпионата ко мне обратился белорус, проживающий сейчас в Праге, – рассказывает директор ФК «Осиповичи» Павел Остроух. – Так получилось, что он работал в одном клубе с Нишие и предложил нам его услуги. Как оказалось, в Чехии хорошо развита футбольная структура, среди тренеров очень большая конкуренция. Пробиться в профессиональную команду непросто. Поэтому они и вышли на нас, сбросили резюме, рассказали о его мотивации.

К этому вопросу вернулись в январе. Вместе с тренером, Нишие и его знакомым мы пообщались по скайпу и пришли к пониманию во многих вопросах. Я поначалу даже не представлял, как можем устроить иностранца в «Осиповичах», но вник в документацию и понял, что это реально.

У нас появилась возможность заполучить специалиста с европейским опытом, и мы согласились. Хотя весь процесс его приема занял долгое время. Затянулось все из-за бумажных дел. Мы планировали, что он приедет в начале предсезонки, а прилетел перед самым началом чемпионата.

Павел Остроух

Павел говорит, что небольшая зарплата, которую могут предложить иностранцу в «Осиповичах», Нишие совершенно не отпугнула. Он спокойно согласился работать и на среднестатистические деньги для Беларуси.

- Я сразу сказал, что у нас условия очень скромные, и мы не можем предложить больше, чем белорусу. Как понимаю, «Осиповичи» для него – это возможность развиваться, получить тренерскую лицензию А. А для этого нужен опыт работы со взрослыми командами.

Аллен прилетел в Беларусь в понедельник и уже принял участие в двух тренировках команды. Учить русский язык он начал еще в Чехии, но пока в общении с подопечным и главным тренером команды использует преимущественно инглиш.

– Как он выглядит? Высокий и худощавый человек, – рассказывает о своем помощнике Денис Дригалев. – Атлетичный. Видно, что держит себя в форме. Футбольный человек. Вижу, что и с мячом обращается неплохо. А что касается человеческих качеств, Нишие, если так можно сказать, отличный иностранец, который с пониманием относится к нашим проблемам. Мы до этого общались с ним через интернет и наши впечатления о нем подтвердились в реальном времени.

- Какие будут его обязанности?

- Они стандартные. Аллен будет помогать в тренировочном процессе, выборе тактики и методов подготовки. Общаемся на равных. Одно из его условий касалось того, чтобы его мнение тоже учитывалось. Нишие пока еще больше присматривается к команде, делает заметки, которые обсуждаем после занятий. К примеру, подметил, что в игровых упражнениях не так много коммуникации между игроками. Это одна из небольших корректировок, но ведь из них и состоит тренировочный процесс.

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О карьере нового тренера «Осиповичей» подробно известно не так много. Его биографию на Википедии или Трансфермаркте вы точно не найдете.

Аллен родился в 1977-м в Токио. Детскую карьеру начинал в командах «Шакуджи» и «Куруми», а потом вместе с родителями уехал жить в США. После этого отправился в большое футбольное путешествие. Он играл в низших лигах Канады, Франции, Бельгии, Германии, Австрии и Чехии.

Большинство его команд ничего не скажут даже дотошному знатоку футбольной статистики, но в его профайле все-таки есть несколько знакомых названий. К примеру, голландский «Волендам» из Д3 и пражский «Локомотив», выступавший в чешском Д4.

Завязав с профессиональным футболом, семь лет назад начал в Чехии тренерскую карьеру. Нишие засветился и в академии пражской «Дуклы», и в женской команде «Минерва», и в парочке мужских коллективов («СК Стршешовице», «Злихов 1914»), выступающих в очень глубоком чешском миноре.

2013. Аллен Нишие (стоит в синей куртке) вместе с командой академии «Дукла» на турнире в городе Микулов.

Кроме того, Аллен успел поработать переводчиком-фрилансером в компании-поставщике электрических компонентов и даже был в Голландии помощником японского журналиста, когда за «Фейеноорд» играл Синдзи Оно. Нишие посещал матчи, тренировки и пресс-конференции главного тренера роттердамцев Берта Ван Марвейка. А сейчас решил заняться футболом в Беларуси.

- Я хотел сделать шаг в развитии своей тренерской карьеры и работать с полностью профессиональной командой, – объяснил свой приезд в телефонном разговоре Аллен, живущий пока в осиповичской гостинице «Олимп». – Команды, которые не играют в двух топ-дивизионах Австрии, Чехии и Голландии, не являются полностью профессиональными. А Осиповичи – хороший город. Здесь хорошая команда. Она профессиональная. И у меня появился шанс работать с футболистами, которые сконцентрированы на футболе. И я открыт ко многому, поэтому и приехал в Беларусь.

- Если не ошибаюсь, вы уже были в Беларуси, и даже имеете свой аккаунт ВКонтакте.

- Да. Я никогда не жил в Беларуси, но я много раз посещал вашу страну. У меня здесь много друзей. Они не связаны с футболом. А переехать в Осиповичи мне помог друг, с которым я познакомился в Праге. Он и вышел на руководство клуба. В Беларуси это был единственный вариант.

Вместе с тренерским штабом ФК «Минерва».

- И какие у вас впечатления от нашей страны?

- Мне здесь интересно. В Беларуси живут милые люди. От Осиповичей у меня тоже только положительные впечатления. Возможно, чем-то Беларусь мне напоминает Японию. К примеру тем, что люди здесь тоже очень вежливые. Я ничем не шокирован. Все нормально. Интернет работает, телефон – тоже. Единственное, что меня удивило, – это то, что ночью в Осиповичах очень темно. На некоторых улицах вообще нет света.

Аллен признается, что зарплата, которую он будет получать в «Осиповичах», для него не главное. Он сюда приехал за другим – хочет получить хороший опыт в работе с профессиональной командой и продолжить развиваться как тренер. А главной целью японский специалист считает желание помочь команде стать лучше.

Увидеть Аллена на скамейке запасных «Осиповичей» можно будет уже на ближайших выходных. В воскресенье команда Дениса Дригалева на своем поле примет «Ивацевичи».

Аллен Нишие и Денис Дригалев.

К слову, Нишие – не первый иностранец, который пытается утвердиться в нашем миноре. В свое время «Партизан» возглавлял немец Карл Альвин Штригель, а калинковичскую «Вертикаль» – Иван Мунтяну.

Но ни у кого с командами толком не получилось. О судьбе Штригеля, которого сменил Андрей Лаврик, толком ничего не известно, а вот Мунтяну сейчас трудится детским тренером в минской ФШМ. Посмотрим, удастся ли себя проявить японскому первопроходцу.