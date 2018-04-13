Ученые проведут генетический опыт, чтобы подтвердить останки Калиновского 13.04.2018, 17:54

Кастусь Калиновский

Литовские исследователи проверяют сенсационное открытие.

Ученые хотят выяснить, какие из останков, найденных в прошлом году на горе Гедимина, принадлежат Константину Калиновскому, при помощи генетической экспертизы, пишет westki.info.

Об этом рассказал на специальной лекции антрополог Римантас Янкаускас.

В частности он сказал, что брат Калиновского был похоронен в Беларуси. Но маловероятно, что Минск позволит ученым провести его эксгумацию для генетического анализа.

"Пока что инициативу с той стороны проявляют только отдельные общественные деятели", сказал Р. Янкаускас.

Ученый сообщил, что на данный момент ищутся другие родственники Калиновского. "Одна генеалогическая линия прослеживается до настоящего времени, но мы видим, что она ломается, - сказал Янкаускас. - Сейчас работаем с другой генеалогической линией, но пока больше деталей сообщить не могу".

По словам ученого, исследователи уже сейчас идентифицировали конкретные останки, которые могут принадлежит Калиновскому, однако доказательств, чтобы это окончательно подтвердить, еще очень мало.

Но ученые уже не имеют сомнений по поводу останков другого лидера восстания - Зигманта Сераковского.

На данный момент исследователи нашли 17 останков, 13 из которых могут быть связаны с конкретными лицами.