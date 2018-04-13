Сотни пенсионеров в Вильнюсе вышли на марш с требованием пенсий по €350 13.04.2018, 18:08

Перед ними уже извинились. А как с пенсиями в Беларуси?

Накануне две сотни литовских пенсионеров вышли на митинг к президентскому дворцу в Вильнюсе, а потом двинулись шествием к Дому правительства. Протестующие требовали повышения пенсий и запрета перевода денег государством в частные пенсионные фонды, сообщает Delfi.

В Литве пенсии в последний раз повышали в январе, к концу года среднюю пенсию планируют увеличить до 332 евро (в конце 2017-го она составляла 302 евро). Тем не менее, Союз пенсионеров Bociai напоминает, что накануне выборов представители правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) обещали повысить пенсии на 40 евро и пока не сдержали слова.

Лидер правящей партии Рамунас Карбаускис вышел к протестующим и сказал, что требования пенсионеров законны, пообещал дополнительное повышение пенсий и извинился за то, что «над пенсионерами столько лет издевались». Также он заявил, что план правительства по повышению пенсий будет озвучен в ближайшее время.

В Беларуси средняя пенсия на конец 2017 года составила 129 евро. Она падает в эквиваленте к евро с 2013 года (тогда составила 170 евро), пишет «Салiдарнасць».

По официальным данным, в Литве за чертой бедности 30.1% жителей страны против 5.9% официальных бедняков в Беларуси. Но методика, по которой рассчитывают этот показатель, отличается от белорусской. Если в Беларуси за чертой бедности считают граждан, которые получают меньше суммы прожиточного минимума, то в Литве – тех, чья заработная плата не превышает 60% средней по стране. Если рассчитать показатели стран по методике ЕС, то количество людей за чертой бедности в Беларуси будет даже немногим большим (30.1% в Литве против 34.2% в Беларуси).