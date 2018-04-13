Как борисовчанка стала моделью в 14 лет 13.04.2018, 18:26

Настя Лузько

Настя Лузько еще учится в школе, но уже достигла успехов в моделинге.

Насте Лузько почти 17 лет, живет она в городе Борисов, учится в школе – заканчивает 11 класс. Девушка с 14 лет занимается моделингом. Она успела 2 раза слетать по контракту в Китай, несколько раз поучаствовать в Белорусской и Китайской неделе моды, сняться для десятка каталогов и многое другое.

Spektr.by узнал у девушки, как стать моделью, как проходят показы и съемки, поговорил о поездке в Китай, о модельных стереотипах и прочем.

О том, как все начиналось

Я об этом мечтала с самого детства, у меня было огромное желание работать в модельной сфере. Также многие знакомые и родственники советовали попробовать. Однако была одна проблема: мне говорили, что нужно закончить модельную школу, поэтому долгое время я не решалась начать. Позже я познакомилась с моделью, которая объяснила, что всё это не обязательно. Она сказала, что можно попробовать прийти в агентство и показать там себя. А модельная школа – это больше развлечение для девочек 10-12 лет. Я послушала эту девушку и в тот же день сделала снепы. (Снепы – фото лица без макияжа и фигуры в черной одежде, — прим.). Отправила их в агентство Сергея Нагорного и начала ждать ответ. Через 2 недели мне позвонили. Я была в шоке, когда мне сказали, что это менеджер из агентства. Я так растерялась, что случайно поздоровалась 3 раза. Мы договорились о встрече. Я съездила в агентство, пообщалась с менеджерами. Все прошло отлично, поэтому я осталась там работать. Мне тогда было 14 лет.

У мамы и папы были свои переживания по этому поводу, некоторые сомнения. Это такая профессия, когда девочки постоянно летают за границу и много работают. Но родители были на моей стороне, они меня поддержали, и я им за это очень благодарна.

Первая серьезная работа

Моя первая серьезная работа – это съемки каталога для белорусского бренда Favorini. Я тогда одна на поезде поехала в Брест. Мы снимали очень долго: с 6 утра до 23:30. Отсняли 60 — 70 образов. Это было сложно, потому что на тот момент я не умела позировать. Я старалась, но первые часа 2 не очень понимала, что и как делать, как мои позы выглядят на фото. Спустя какое-то время все начало получаться, и заказчики остались довольны. Самое ужасное, что я приехала домой в Борисов очень рано, а мама заставила меня идти в школу.

С самого начала я не стеснялась камеры. Были проблемы только с тем, что я не понимала, как позы выглядят на фотографиях. Я всегда стараюсь находить общий язык с людьми, с которыми работаю, чтобы в дальнейшем было комфортно. Потому что в напряженной обстановке ты действительно начинаешь стесняться. Позирование тоже приходит с опытом. Не бывает такого, что на первой съемке ты показываешь миллион идеальных поз. В съемке каталога с позами все строго. Ты делаешь так, как говорит работодатель. Это более тяжелая работа, потому что у тебя нет воли для творчества. В Китае, например, для каталога за 15 часов снимаю 200-300 образов, поэтому ты должен менять позы молниеносно. Это очень сильно тебя тренируют.

Как проходят съемки

Сначала мы договариваемся о времени и месте съемки. Нужно приходить очень рано – в 6-7 утра. Все хотят побыстрее начать и побыстрее закончить. Иногда приходится так рано приступать к работе, потому что, начав в 6 утра, ты заканчиваешь в 11-12 ночи. Первые полчаса проходят очень спокойно: все собираются, пьют кофе, знакомятся. Потом тебя начинают красить. По времени тоже всегда по-разному: иногда всё делают за час: и макияж, и прическу, а иногда несколько часов занимает только макияж. Один раз на съемку меня красили 5 часов.

Самое интересное, что этот макияж на фотографиях выглядит абсолютно обычно. А один раз мне красили ресницы 40 минут. Видимо, надо мной решили немного поиздеваться. После макияжа и прически очень быстро начинается съемка. Минут 20 занимает настройка света. Если это фотосессия для каталога, то во время съемки тебя постоянно переодевают, что-то на тебе подкалывают. Несколько поз – следующий образ. Если это журнал, то тут уже больше воли для фантазии. Во время съемки могут менять локацию, украшения в кадре. По времени тоже по-разному: иногда час, иногда 15 часов. Всё заканчивается моей любимой фразой «Последний кадр». Это лучшее, что можно услышать за рабочий день.

О том, как проходят показы

Я 5 раза участвовала в Белорусской неделе моды, в этом году будет шестой раз. Также участвовала в показах в Гонконге и Гуанчжоу. Показы в разных странах проходят одинаково, только уровень организации разный. А так все очень стандартно. Очень ранний сбор – 5-6 утра. В это время обычно проходит примерка или репетиция показа. Потом начинается макияж и прическа. За 10-15 минут до начала моделей переодевают. За такой короткий срок, чтобы девочки не успели помять или испортить одежду. На бэкстейдже все очень заняты: девочкам нужно помочь, подкрасить их, подколоть одежду. Иногда что-то забывают поутюжить или вещи не так надевают. Поэтому всё проходит в спешке. Потом начинается показ. Меня всегда поражало то, что показ длится 10-15 минут, а на организацию тратится куча времени.

Я помню свой первый выход. Это был показ на BFW, мне тогда было 14. До момента выхода на подиум я не волновалась: настроила себя, выпила валерьянки. А когда пришла моя очередь, мне стало очень страшно, внутри всё сжало, заболел живот, начало быстро биться сердце. Но в итоге я вышла. Конечно, я могу сказать, что первый показ был не самым лучшим. Я посмотрела фотографии с показа и мне не понравилось, как я выглядела. Хорошо, что так было только первый раз. Потом весь страх ушел. После того, как я один раз это пережила, волнения больше не было.

О поездке в Китай

Первый раз я полетела в Китай после 9 класса. Изначально я хотела полететь в Токио зимой в 9 классе, но школа мня не отпустила. В марте мне сообщили, что я лечу в Гонконг от агентства Нагорного. Я была безумно рада и очень ждала поездки. Полетела я в начале июля.

Моя мама меня поддерживала и была за мою поездку. Она понимала, что все будет хорошо, потому что она говорила с родителями девочек, которые уже летали в Китай. Папа был немного против, потому что он не понимал, что это и как это. Я с ним спокойно поговорила, все рассказала и объяснила, после этого он перестал волноваться. Еще больше волновалась бабушка. Потому что она не очень понимала, как можно отпустить ребенка в 15 лет куда-то работать. Мама ее успокоила и настроила на самое лучшее. На самом деле, 15 лет – не самый юный возраст для поездки. Есть девочки, которые летают и в 13 лет.

День отлета был сложным и волнительным, потому что это первое самостоятельное путешествие. Также потому, что я не увидела бы семью ближайшие 2.5 месяца. Мама поплакала, все родственники поплакали, и я полетела. До Гонконга лететь около 8 часов. Когда мы прибыли, первое, что меня поразило, – это воздух в городе. Мы вышли с центральной станции метро, лицо обдало очень горячим и тяжелым воздухом. Первые минут 10 я не могла дышать и не знала, как привыкнуть. Первоначально за твой перелет и проживание платит агентство. Но после того, как ты зарабатываешь свои деньги, ты покрываешь эти расходы. Есть такое понятие «модельный минус». Это когда твои затраты идут в твой минус, и потом ты просто покрываешь их.

Нас заселили в квартиру. Со мной жило 4 девочки. Квартира была хорошая, очень аккуратная, со всеми удобствами. В поездках квартира нужна только для того, чтобы переночевать и покушать. Потому что рано утром ты уходишь на кастинги, приходишь вечером. Если у тебя свободный день, то ты идешь смотреть какие-то достопримечательности, гулять или по магазинам.

Мне никогда не попадались злые соседки, которые могли делать какие-то неприятные вещи. Но у моих знакомых были такие случаи, когда девочки, с которыми они жили, могли добавить что-то в косметику или шампунь, вещи испортить. Во многих девочках присутствует сильная зависть. Такое бывает очень редко, но бывает. Я с таким не сталкивалась и надеюсь, что не столкнусь.

Когда ты прилетаешь за границу, тебя принимает другое агентство. Они занимаются развитием твоей работы: ищут кастинги, общаются с клиентами. Они сообщают о работе, кастингах и присылают расписание на день.

В Гонконге лето – не самый лучший сезон для работы. Приезжает очень много девочек, которых не отпускает школа во время учебного года. Складывается ситуация, что слишком много моделей, и не так много работы. В Гонконге я участвовала как в показах, так и в фотосессиях. Там я лучше всего поработала на Гонконгской неделе моды — сделала 7 или 8 показов. Это относительно хорошо. Однако в то лето у меня было не особо много работы.

В Азии своя специфика работы. Например, если ты снимаешь каталог или лукбук, то нужно отснять очень много образов. Китай отшивает очень много одежды, соответственно, нужно очень много снимать. Во время съемки надо очень быстро менять позы. Позже ты к этому привыкаешь. Что касается показов, то они не особо отличаются от белорусских. Могу сказать, что только работа лучше организована.

Гонконг очень некитайский, поэтому я быстро привыкла к жизни там. Если, сравнивать этот город с другими китайскими, в Гонконге все знают английский, везде есть надписи на английском. Все очень удобно и понятно. А в Китае очень сложно найти человека, который знает иностранный язык. Бывало, продавцы в магазинах не знали, как сказать здравствуйте или спасибо. В Гонконге везде нужно было добираться самой. Мне не было сложно, потому что я хорошо говорю по-английски. Девочкам, которые едут с минимальным уровнем языка или вообще его не знают, приходилось тяжело.

Мне было не очень сложно без родителей. Они больше волновались, переживали и скучали. Я не особо скучала, потому что все дни были очень насыщенными. Тем более сейчас легко общаться в интернете.

Второй раз я летала в Китай зимой прошлого года, в город Гуанчжоу. Город достаточно большой, красивый, меня очень впечатлил. Полетела я в ноябре и вернулась в конце января. Все поездки проходят одинаково, но в этот раз мне больше повезло с работой. В Китае очень хороший сезон перед новым годом. У них такая фишка: всю работу, которую планировали на ближайшее время, они должны закончить до китайского нового года. Поэтому эти месяцы очень насыщены — всегда много работы.

Я летала во время школы, поэтому находилась 2 месяца на домашнем обучении. Какие-то предметы я сдавала до отлета, также писала контрольные, самостоятельные, отвечала материал, что-то делала онлайн. Отношение учителей вообще не поменялось. Некоторые наоборот стали лояльнее относились. Сейчас я стараюсь по максимум не пропускать школу. Если есть какая-то съемка, которую можно поставить на выходной, я ставлю ее на выходной.

Сколько зарабатывают модели?

Заработок модели зависит от страны, в которой она работает. Расценки очень сильно отличаются. Также это зависит от бренда. Конечно, если девочки очень хорошо работают, стараются, следят за собой, то у них достаточно работы, и они получают очень хорошие деньги. Больше платят за съемки, сравнивая с показом. В поездках по контракту ты получаешь проценты от своего заработка.

О диетах и похудении

Модели очень тщательно должны следить за своим весом и фигурой. Мне часто говорили, что нужно похудеть. Я к этому абсолютно спокойно отношусь, понимаю, что это работа. Я не прибегаю к экстремальным диетам, просто правильно питаюсь, периодически хожу в зал, пью много воды. Есть девочки, которые немного повернуты на этой теме. Они могут голодать днями и только пить кофе. Некоторые доводят себя до булимии и анорексии, это очень печально и грустно. У меня есть знакомые, которые были на грани такого срыва. Обычно таких девочек не допускают к работе. Сейчас правительство стало к этому серьезнее относиться. Есть такой закон, что девочки, у которых индекс массы тела не доходит до нормы, не имеют права участвовать в показах. На последних неделях моды в Милане и Париже очень много девочек не получило работы, потому что они были слишком худые. Я считаю, что это очень правильно сделано. Работодатели тоже не хотят, чтобы на их показе с девочкой что-то случилось, только потому, что за неделю до этого она решила ничего не есть.

Об отношении к модели на работе

У меня не было такого, чтобы клиенты плохо относились ко мне. Всегда присутствует уважение к модели. Если есть какие-то претензии, то их высказывают очень аккуратно, не в грубой форме. Конечно, чтобы к тебе уважительно относились, нужно самой уважать работодателя. Я всегда стараюсь быть приветливой, стараюсь преподнести себя с лучшей стороны. Однако я часто вижу, что девочки-модели абсолютно не умеют себя вести. Они хамят и грубят, соответственно, к ним такое же отношение. Был один случай: мы снимали каталог сумок и аксессуаров. Я работала с девочкой, началось все хорошо, но в итоге девушка начала себя не очень красиво вести по отношению к работодателям. Ей сказали, что она их не устраивает и попрощались.

Самое неприятное в работе модели

Самое неприятное в работе – отношение людей, которые ничего не знают о моделинге. С модельным бизнесом связано много неприятных стереотипов. Люди считают, что это самая легкая работа на земле, что моделям вообще ничего не надо делать. Они думают, что ты просто выходишь на подиум, махаешь всем ручкой, показываешь платьице, и за это тебе платят очень много денег. На самом деле это не так, моделинг такая же работа, как и все. На это тратиться очень много сил и времени. Но я считаю, что оно того стоит. Также есть еще один неприятный момент: на работе часто дают обувь, которая на 2-3 размера меньше моего. Если это показ, то с этим можно смириться, потому что ты 2 раза вышел и все. А если это съемка, на которой 15 часов надо стоять в этой обуви, то это очень неприятно и больно. Но я все равно стараюсь не обращать на это внимание.

О стереотипах

Есть стереотип о тупых моделях. Я бы не сказала, что это относится ко всем. Большинство девочек, с которыми я знакома, имеют высшее образование, также они где-то работают (не только в модельном бизнесе). Девочки стараются посвящать много время саморазвитию. Но есть модели, которые считают, что достаточно закончить 9 классов, нигде больше не учиться и посвятить всю жизнь моделингу. Я думаю, что это очень неправильно. Из-за этих девушек складывается плохое впечатление. Но всех нельзя судить по единицам.

Как продвигается работа сейчас

Я сейчас не работаю с агентством, с которым я начинала. В Беларуси ищу работу сама. Если надо найти какой-то заграничный контракт, у меня есть агент в Москве. Мы думаем о будущем: куда лучше полететь. Развитием моей карьеры занимается он. За несколько лет я успела подружиться с некоторыми дизайнерами, стилистами и фотографами. Мы всегда на связи. Если проходят показы или съемки, они пишут и предлагают поучаствовать.

Сейчас я стабильно работаю 1-2 раза в месяц. Иногда делаю фото для портфолио. В Беларуси моделнг не настолько развит, чтобы работать каждый день.

Планы

Я хочу заниматься моделингом настолько долго, насколько это будет возможно. Но я реально оцениваю ситуацию. Например, многие модели хотят работать до 30-40 лет. Конечно, если повезет, это возможно. Но я понимаю, что так бывает только в исключительных случаях. Поэтому пока есть возможность, я хочу поработать. Я собираюсь получать высшее образование. Это очень важный момент. Я уже привыкла много времени отдавать работе, которую очень люблю. Мне это приносит удовольствие. Я никогда не задумывалась о том, чтобы всё бросить. Это была мечта с детства, цель, к которой я шла. Мне все очень нравится, и я планирую дальше развиваться в этой сфере.

Советы начинающим моделям

Начинающим моделям я бы посоветовала быть уверенными в себе, учиться правильно себя преподносить, не стесняться и ничего не бояться. Многие девочки начинают сомневаться в себе. Например, они расстраиваются из-за того, что не прошли кастинг. Начинают думать, что с ними что-то не так, впадать в депрессию. Но на самом деле это происходит потому, что каждый работодатель ищет определенную модель: кто-то ищет блондинку, а кто-то брюнетку. Поэтому главное – оставайтесь уверенными в себе.