Аваков: Компании, участвующие в строительстве «Северного потока-2», не могут вести бизнес в Украине 13.04.2018, 18:27

Арсен Аваков

Фото: Reuters

C таким заявлением выступил министр внутренних дел Украины и член Совета национальной безопасности страны Арсен Аваков.

Международные компании, которые принимают участие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2", который Россия хочет построить в обход территории Украины, не могут вести бизнес в этой стране.

Такое мнение вовремя 11-го форума по вопросам международной безопасности высказал министр внутренних дел, член Кабинета министров и Совета национальной безопасности Украины Арсен Аваков, передает УНИАН.

"Я не понимаю, как французская компания ENGIE, которая с одной стороны пытается построить у нас гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне… а с другой стороны, как мне сказал коллега-министр, они на маленькую долю, совсем чуть-чуть участвуют в Nord Stream ("Северный поток". - Ред.). Нам не важно - чуть-чуть или не чуть-чуть. Наступают на независимость моей страны. Если это так, эта компания не может работать с Украиной, тоже самое касается и любых других компаний", - сказал Аваков.

Также он поблагодарил правительство США, которое заняло жесткую позицию против строительства газопровода "Северный поток – 2".

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.